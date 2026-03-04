這型血最缺！台中「大大攜手讓愛延續」起跑 市府、企業響應捐熱血

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
大大數位基金會董事長戴永輝（左）攜手群健有線電視捐200萬元給台中市文教基金會，右為台中市長盧秀燕。記者趙容萱／攝影
中部血庫O型血僅剩3.6天急缺用血，由大大數位基金會發起的「大大攜手讓愛永續」7縣市捐血家年華巡迴活動今在台中起跑，台中市長盧秀燕到場呼籲市府員工、市民挽袖捐血，吸引市府官員、聯聚建設等企業員工排隊捐出熱血。

台中捐血中心統計，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，每天約需1800袋，統計今天上午7時30分，總庫存量僅剩4.7天，屬於偏低狀態（正常庫存量為7到10天），其中又以O型血剩3.6天急缺用血，其次為A型血4.4天偏低、B型血6.1天偏低、AB型血8.3天正常。

這場活動今天上午在台中市政府前廣場舉行，包括盧秀燕、大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維、前法務部長邱太三教授，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等民代，台中榮總院長傅雲慶、衛生局長曾梓展、聯聚建設董事長江韋侖等人共同啟動台中站起跑儀式，號召市民挽袖捐血。

戴永輝也攜手群健有線電視捐200萬元給財團法人台中市文教基金會，盼為台中的文化教育力注入新動能。

盧秀燕致詞時說，今天雖然天氣冷，但可考驗台中人的熱情，台中人一向熱情，前年、去年捐血成效都很好；她還爆料，3年前，戴永輝要發起捐血活動，提到目標要破萬袋，嚇了她一跳，她心裡還想著，能募集幾千袋已經很厲害，沒想到在大大基金會的號召下，各縣市全力以赴，不只達標，還超出目標，感謝戴永輝連三年將大愛帶到台中。

江啟臣說，去年他參與台中起跑儀式獲感召，到今年多次捐血，他今天到場，看到是公私協力、熱血沸騰、幸福台中畫面；他還用名字諧音呼籲，「你們熱血沸騰，我熱血『啟臣』」。

李大維表示台中是熱血城市，今年是第3屆，目標是募血超過1.5萬袋血。聯聚建設員工連三年響應，非常感謝江韋侖今率81名員工到場響應捐血，回饋社會。

聯聚建設員工表示，捐血可以救人，公司還可請公假、有營養補助，他已經連二年捐血，他今天捐血500CC。

「大大攜手讓愛延續」捐血活動今台中開跑，聯聚建設員工響應，排隊等候捐出熱血。記者趙容萱／攝影
「大大攜手讓愛延續」捐血活動今台中開跑。記者趙容萱／攝影
「大大攜手讓愛延續」捐血活動今台中開跑，台中市數位發展局長林谷隆（左）響應捐出熱血。記者趙容萱／攝影
「大大攜手讓愛延續」捐血活動今台中開跑，吸引民眾捐出熱血。記者趙容萱／攝影
「大大攜手讓愛延續」捐血活動今台中開跑，聯聚建設副總經理江衍瑾（中）與員工排隊，加入捐血陣容。記者趙容萱／攝影
