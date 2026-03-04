快訊

彰化市推分日分項資源回收 民眾配合率約5成、上班族喊麻煩

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化市清潔隊3月起試辦分日分項回收，這幾天出動18組人力宣導，約有5成民眾配合。圖／彰化市公所提供
彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮已試辦「分日分項回收」，彰化市首善之區也自3月起推動，不過，有長輩抱怨記不得，也有上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；有清潔隊建議縣府統一規範，以降低反彈。

去年和美鎮、福興鄉率先啟動「分日分項收回收」試辦計畫。彰化市從今年3月起推動，這幾天出動18組人力跟車宣導，清潔隊說，近期資源回收量增加約兩成，其中紙容器及塑膠類回收量最多；紙容器體積大，隊員在車上幾乎無移動空間，加上夏季悶熱容易中暑，回收物量大時，第一時間難以完全分類，曾因紙類、紙容器被廠商認為分不乾淨而拒收，導致場內堆積如山。

為避免民眾搞混，彰化市訂出周二、四、六回收紙類與紙容器，周一、五回收塑膠及其他回收物。清潔隊統計這幾天回收狀況，約五成民眾配合，但部分民眾抱怨公所「擾民」。市長林世賢表示，將持續宣導，讓民眾習慣，並以滾動式方式調整回收作法。

和美清潔隊有九條收運路線，去年7月在選定一條路線試辦分日分項收回收，清潔隊指出，回收量大時，單趟車內放不下，必須跑兩趟，等於收運時間延長，影響到民眾日常作息；試辦後確實減輕隊員作業壓力，但仍有民眾抗議分日分類麻煩，嗆聲「乾脆自行拿去回收場。」

福興清潔隊則全鄉試辦分日分項回收，清潔隊認為，將紙類紙容器與塑膠集中在每周特定日回收，其餘回收物每日受理，能避免民眾混淆與反彈。福興鄉長蔣煙燈指出，「垃圾分類不能走回頭路」，若不實施分日分類，回收車易超載或載不下，增加危險性，試辦半年後，垃圾量下降、回收物增加約兩成，對未配合民眾不開罰，持續以宣導為主。

針對各鄉鎮公所分日分項試辦，彰化縣環保局江培根表示，每個鄉鎮市人力與處理能力不同，難以統一公告實施，目前仍依需求辦理。但近年勞工安全備受重視，彰化清潔隊人均服務量為全國前列，各鄉鎮依需求制訂合理化工作坊市，不僅確保垃圾清運效率，也避免壓縮環境維護或宣導等其他工作，保障清潔隊員安全。

彰化市清潔隊3月起試辦分日分項回收，這幾天出動18組人力宣導，約有5成民眾配合。圖／彰化市公所提供
彰化市清潔隊3月起試辦分日分項回收，這幾天出動18組人力宣導。圖／彰化市公所提供
相關新聞

經典賽／梧棲浩天宮神明坐鎮直播台日大戰 打造獨家廟口棒球派對

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽即將於3月5日起在東京開打，不只台中市府前廣場設有1300吋巨型LED螢幕，轉播中華隊4場預賽，距離不近的梧棲浩天宮更相約海線球迷廟口看棒球，而麗寶樂園也自今天起的每晚7點起，啟動「挺中華隊」應援燈光秀，在全台最大的「天空之夢摩天輪」輪番點亮應援動畫，並秀出 WBC TAIWAN FIGHTING 等字樣，一起來為台灣隊加油。

影／業界擔憂關稅情勢 盧秀燕赴美前喊話不應被動觀望

川普關稅政策被宣判無效，產業界不少業者擔憂未來局勢變化，台中市長盧秀燕今天上午在市府主持美國關稅122條款對台產業影響座談會，她認為政府應該開公聽會，了解業界心聲，接下來依據公聽會內容採取相關配套，並提出退稅指引。

這型血最缺！台中「大大攜手讓愛延續」起跑 市府、企業響應捐熱血

中部血庫O型血僅剩3.6天急缺用血，由大大數位基金會發起的「大大攜手讓愛永續」7縣市捐血家年華巡迴活動今在台中起跑，台中市長盧秀燕到場呼籲市府員工、市民挽袖捐血，吸引市府官員、聯聚建設等企業員工排隊捐出熱血。

彰化市推分日分項資源回收 民眾配合率約5成、上班族喊麻煩

彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮已試辦「分日分項回收」，彰化市首善之區也自3月起推動，不過，有長輩抱怨記不得，也有上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；有清潔隊建議縣府統一規範，以降低反彈。

大大數位基金會捐血家年華前進台中市 媽媽市長盧秀燕號召民眾參與

大大數位基金會發起「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，4日前進台中市，於市府前廣場盛大舉行。台中市長盧秀燕親自出席，與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維及立委、議員等民代，共同啟動台中站起跑儀式，號召市民一起挽袖捐血做愛心。

植物人照護壓力沈重 陳素月下鄉關懷 盼結合公私助弱勢

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今天與創世基金會彰化分會下鄉關懷臥床植物人，除了與護理師一起為臥床阿嬤做原床泡澡服務，也為植物人募集尿布經費，陳素月說，未來盼能結合公私力量，幫助在各角落的弱勢族群。

