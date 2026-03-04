彰化市推分日分項資源回收 民眾配合率約5成、上班族喊麻煩

彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮已試辦「分日分項回收」，彰化市首善之區也自3月起推動，不過，有長輩抱怨記不得，也有上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；有清潔隊建議縣府統一規範，以降低反彈。

去年和美鎮、福興鄉率先啟動「分日分項收回收」試辦計畫。彰化市從今年3月起推動，這幾天出動18組人力跟車宣導，清潔隊說，近期資源回收量增加約兩成，其中紙容器及塑膠類回收量最多；紙容器體積大，隊員在車上幾乎無移動空間，加上夏季悶熱容易中暑，回收物量大時，第一時間難以完全分類，曾因紙類、紙容器被廠商認為分不乾淨而拒收，導致場內堆積如山。

為避免民眾搞混，彰化市訂出周二、四、六回收紙類與紙容器，周一、五回收塑膠及其他回收物。清潔隊統計這幾天回收狀況，約五成民眾配合，但部分民眾抱怨公所「擾民」。市長林世賢表示，將持續宣導，讓民眾習慣，並以滾動式方式調整回收作法。

和美清潔隊有九條收運路線，去年7月在選定一條路線試辦分日分項收回收，清潔隊指出，回收量大時，單趟車內放不下，必須跑兩趟，等於收運時間延長，影響到民眾日常作息；試辦後確實減輕隊員作業壓力，但仍有民眾抗議分日分類麻煩，嗆聲「乾脆自行拿去回收場。」

福興清潔隊則全鄉試辦分日分項回收，清潔隊認為，將紙類紙容器與塑膠集中在每周特定日回收，其餘回收物每日受理，能避免民眾混淆與反彈。福興鄉長蔣煙燈指出，「垃圾分類不能走回頭路」，若不實施分日分類，回收車易超載或載不下，增加危險性，試辦半年後，垃圾量下降、回收物增加約兩成，對未配合民眾不開罰，持續以宣導為主。

針對各鄉鎮公所分日分項試辦，彰化縣環保局江培根表示，每個鄉鎮市人力與處理能力不同，難以統一公告實施，目前仍依需求辦理。但近年勞工安全備受重視，彰化清潔隊人均服務量為全國前列，各鄉鎮依需求制訂合理化工作坊市，不僅確保垃圾清運效率，也避免壓縮環境維護或宣導等其他工作，保障清潔隊員安全。

彰化市清潔隊3月起試辦分日分項回收，這幾天出動18組人力宣導，約有5成民眾配合。圖／彰化市公所提供