大大數位基金會捐血家年華前進台中市 媽媽市長盧秀燕號召民眾參與

大大數位基金會發起「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，4日前進台中市，於市府前廣場盛大舉行。台中市長盧秀燕親自出席，與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維及立委、議員等民代，共同啟動台中站起跑儀式，號召市民一起挽袖捐血做愛心。

戴永輝代表在當地服務的群健有線電視，捐贈200萬元予台中市文教基金會，在募集熱血之餘，為台中的文化教育力注入新動能。

台中市長盧秀燕展現「媽媽市長」的溫暖與號召力，她提到今天雖然天氣較冷，但可以藉此考驗台中人的熱情，從前兩年的成效就知道，台中市的捐血動能很強。盧秀燕說，兩年前大大基金會首次提到捐血活動目標要破萬袋時，她心裡還想著，這樣的活動，能夠募集幾百袋或幾千袋已經很厲害，沒想到不只達到目標，甚至還超出目標。盧秀燕也感謝戴永輝連續三年將這份大愛帶到台中。

戴永輝則指出，台中市是台灣的心臟地帶，是基金會非常重視的公益據點。過去兩年，群健有線電視曾在台中捐贈頂級復康巴士與多項物資，照顧了許多行動不便者。今年則因應台中市政府對文化教育的重視，決定捐贈台中市文教基金會200萬元，專款投入教育與弱勢學子扶助計畫，期盼透過教育支持與資源挹注，為孩子們打造更穩定的成長環境。捐血是即時救援，教育則是長遠扎根，兩者並行，讓善的力量持續發酵。

立法院副院長江啟臣指出，從血液基金會的資料顯示，A、O型血存量低於四天，捐血展現一個社會的韌性，台中是一個韌性城市，同時也是個熱血城市，這次活動一定可以募得超過1.5萬袋。江啟臣也玩諧音梗，「你們熱血沸騰，我熱血『啟臣』」。

前法務部長邱太三到場力挺，展現對公益行動的高度關注與支持，他認為「我不認識你，但我謝謝你」正體現捐血的最大意義。大大數位基金會榮譽董事長李大維表示，今年一定能募得超過1.5萬袋熱血。也感謝聯聚建設董事長江韋侖帶81位員工到場響應捐血。