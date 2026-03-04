台中公幼3月7日起報名 園生弟妹、現役軍人子女優先錄取
115學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生，自3月7日起開放登記報名，台中市教育局指出，今年特別調整在園生的兄弟姊妹皆可透過優先入園的資格登記報名，也配合教育部建議將現役軍人子女納入優先資格；報名採二階段辦理，第1階段招收2至5足歲法定需要協助幼兒及5足歲幼兒，第2階段招收第1階段未錄取的需要協助幼兒及其他2至5足歲幼兒。
教育局長蔣偉民表示，這次招生對象為109年9月2日至113年9月1日間出生且設籍台中市的幼兒，幼兒應有法定代理人(父或母一方)、與報名幼兒同居的祖父母及外祖父母或相關證明具監護人權利人設籍同戶，符合招生對象資格的幼兒可擇任一公立幼兒園、非營利幼兒園登記報名。
教育局表示，第1階段線上登記報名時間自3月7日上午10時至3月13日下午11時59分，第2階段線上登記報名時間自3月15日上午10時至3月20日下午11時59分止，現場登記報名時間以各公立及非營利幼兒園招生簡章公告為準。
教育局提到，第1階段抽籤時間為3月14日下午2時，第2階段抽籤時間為3月21日下午2時，正取生須於抽籤當日下午4時前完成現場或線上報到作業，遞補的備取生需於下午5時前完成現場報到，逾期未報到者視同放棄。
