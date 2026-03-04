快訊

台中公幼3月7日起報名 園生弟妹、現役軍人子女優先錄取

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
115學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生，自3月7日起開放登記報名。圖／聯合報系資料照片
115學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生，自3月7日起開放登記報名，台中市教育局指出，今年特別調整在園生的兄弟姊妹皆可透過優先入園的資格登記報名，也配合教育部建議將現役軍人子女納入優先資格；報名採二階段辦理，第1階段招收2至5足歲法定需要協助幼兒及5足歲幼兒，第2階段招收第1階段未錄取的需要協助幼兒及其他2至5足歲幼兒。

教育局長蔣偉民表示，這次招生對象為109年9月2日至113年9月1日間出生且設籍台中市的幼兒，幼兒應有法定代理人(父或母一方)、與報名幼兒同居的祖父母及外祖父母或相關證明具監護人權利人設籍同戶，符合招生對象資格的幼兒可擇任一公立幼兒園、非營利幼兒園登記報名。

教育局表示，第1階段線上登記報名時間自3月7日上午10時至3月13日下午11時59分，第2階段線上登記報名時間自3月15日上午10時至3月20日下午11時59分止，現場登記報名時間以各公立及非營利幼兒園招生簡章公告為準。

教育局提到，第1階段抽籤時間為3月14日下午2時，第2階段抽籤時間為3月21日下午2時，正取生須於抽籤當日下午4時前完成現場或線上報到作業，遞補的備取生需於下午5時前完成現場報到，逾期未報到者視同放棄。

教育部 台中市 教育局

相關新聞

猥褻童圍棋師有前科卻未落實監控 監院糾正新北市府並籲政院精進

新北土城圍棋教師猥褻12名兒童案震驚社會，監察院調查發現，犯人早有前科，而新北市府卻沒做好監控，造成斷點缺失，同時未落實減少被害人重複陳述及統籌輔導資源等，橫向聯繫多所違失；警政署、衛福部、教育部等，則應檢討如何落實機制，因此除糾正新北市政府，也籲請行政院精進兒少性侵害案件的處理。

AI女力 國科會女婕思競賽活動3月8日正式啟動

國科會2026 TechGiCS 科技女婕思競賽即將啟動，國科會表示，本屆競賽分為高中職及大專校院組，包含「資安闖天關」及「創意發想賽」兩項賽事，於3月8日至31日開放組隊報名。

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

外語能力從加分題變生存題　9 成台灣人認同影響薪資

在薪資成長趨緩、通膨壓力持續升高的就業環境下，「如何為自己加薪」成為多數台灣上班族共同面對的課題。過去被視為職涯保證的學歷，正逐漸失去其絕對優勢，取而代之的，是一項更具流動性、也更貼近全球職場需求的關

從出國看看世界到規劃未來　海外學習走向體驗型與職涯型分流

過去談到出國遊學，多數人聯想到的是拓展視野、體驗文化或短暫轉換生活節奏。然而，最新調查顯示，台灣民眾對海外學習的期待正在改變。出國不再只有「看看世界」，而是逐漸成為人生與職涯規劃的重要選項。 根據 E

拒絕職場倦怠！30 世代掀「大人系遊學」風潮 不為加薪，只為重新找回人生方向

在升遷放緩、工作節奏加速的職場環境中，越來越多 30 世代上班族開始重新思考工作的意義。當職涯走到一個看似穩定、卻逐漸感到疲乏的階段，「是否該按下暫停鍵，重新整理自己？」成為許多人的共同疑問。根據最新

