植物人照護壓力沈重 陳素月下鄉關懷 盼結合公私助弱勢

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今天與創世基金會彰化分會下鄉關懷臥床植物人，除了與護理師一起為臥床阿嬤做原床泡澡服務，也為植物人募集尿布經費，陳素月說，未來盼能結合公私力量，幫助在各角落的弱勢族群。

陳素月馬不停蹄下鄉拜票並了解基層需求，今天與創世基金會彰化分會到埔心鄉一處民宅為臥床的小兒麻痺植物人小卿阿嬤做原床泡澡服務，在創世護理師指導下，陳素月也參與為小卿阿嬤沐浴，陳素月體貼的拉起阿嬤的手輕輕為她按摩，場面相當溫馨。

而創世基金會彰化分會長期照顧植物人及重度臥床個案，免費提供到宅服務，尿布為植物人每日不可或缺的重要物資，由於使用量龐大，對基金會而言是一筆沉重的支出。

陳素月得知後，即偕同服務團隊彰化縣小英之友會、彰化縣信賴台灣之友會、彰化縣信賴台灣姊妹會共同發起募集行動，籌募逾31萬元尿布經費，盼為第一線照護工作減輕負擔，讓資源持續投入最需要的家庭。

陳素月說，今天第一次來參與為植物人服務，更能體會家屬每天照顧臥床家人的壓力，希望未來能結合政府與民間力量，讓照護資源深入每個需要的角落，減輕家庭照顧者的壓力，讓他們獲得最大支持。

創世基金會彰化分會院長張曉蓉表示，基金會提供原床泡澡服務，不僅能維護植物人身體清潔，更能促進血液循環、預防褥瘡，對提升生活品質意義重大， 因服務案量攀升，分會預計今年將擴增護理師，幫助更多需要幫助的家庭，也盼各界一起來關心植物人照護服務。

立委陳素月（左1)今天與創世基金會彰化分會下鄉關懷臥床植物人。記者林宛諭／攝影