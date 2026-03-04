快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄 超強轉運法必看

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／梧棲浩天宮神明坐鎮直播台日大戰 打造獨家廟口棒球派對

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
世界棒球經典賽即將在東京開打，台中梧棲浩天宮廟埕將化身露天棒球劇場，由神明坐鎮、鄉親加持，為中華隊加油。圖／浩天宮提供
世界棒球經典賽即將在東京開打，台中梧棲浩天宮廟埕將化身露天棒球劇場，由神明坐鎮、鄉親加持，為中華隊加油。圖／浩天宮提供

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽即將於3月5日起在東京開打，不只台中市府前廣場設有1300吋巨型LED螢幕，轉播中華隊4場預賽，距離不近的梧棲浩天宮更相約海線球迷廟口看棒球，而麗寶樂園也自今天起的每晚7點起，啟動「挺中華隊」應援燈光秀，在全台最大的「天空之夢摩天輪」輪番點亮應援動畫，並秀出 WBC TAIWAN FIGHTING 等字樣，一起來為台灣隊加油。

2026年世界棒球經典賽熱血開戰，中華國家代表隊的賽程，包括3月5日台灣對澳洲（11時）、3月6日台灣對日本（晚間6時）、3月7日台灣對捷克（11時）、3月台灣對南韓（11時）；梧棲浩天宮指出，未來的焦點對決不只在東京巨蛋，更延伸到最接地氣的廟口廣場，浩天宮決定3月6日晚間6點，當台灣隊迎戰日本隊時，梧棲的台中港區五十三庄浩天宮首度打造「廟口棒球應援派對」，以超大螢幕同步直播賽事，邀請鄉親齊聚廟埕，為中華隊熱血吶喊。

當晚，浩天宮廟埕將化身露天棒球劇場，由神明坐鎮、鄉親加持，以最有台灣味的廟口，打造全台獨一無二的觀賽體驗；現場以超大螢幕HD高畫質訊號同步轉播，讓球迷零時差感受每一顆關鍵好球，邀請鄉親齊聚廟埕，共享這場台日大戰的熱血時刻，為中華隊熱血吶喊。

台中市運動局表示，於3月5日至3月8日賽事直播期間，市府將加碼準備10份「現場好禮」，於直播現場隨機抽出；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，大家齊聚1300吋巨幕前，共同吶喊為台灣隊加油，並鼓勵市民搭乘大眾運輸工具前往，共同感受賽事熱潮。

世界棒球經典賽即將在東京開打，台中梧棲浩天宮廟埕將化身露天棒球劇場，由神明坐鎮、鄉親加持，為中華隊加油。圖／民眾提供
世界棒球經典賽即將在東京開打，台中梧棲浩天宮廟埕將化身露天棒球劇場，由神明坐鎮、鄉親加持，為中華隊加油。圖／民眾提供

經典賽 中華隊 台灣隊

延伸閱讀

經典賽／竹市WBC直播派對 林琨瀚將現身應援、送限量簽名球

世界棒球經典賽開打 宜縣府與頭城公所直播加油、礁溪老爺餐飲優惠

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

相關新聞

被問到王定宇的緋聞對象漂亮嗎？謝典霖：她不是我的菜

彰化縣議長謝典霖昨晚接受電台訪問時，話題波及許多人，甚至節目空檔的題外話，與主持人王淺秋還聊到昨天最火的話題，即立委王定宇的緋聞對象名媛劉怡萱，王淺秋一直追問很漂亮嗎？謝典霖 急忙回說：「她不是我的菜啦」。

經典賽／梧棲浩天宮神明坐鎮直播台日大戰 打造獨家廟口棒球派對

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽即將於3月5日起在東京開打，不只台中市府前廣場設有1300吋巨型LED螢幕，轉播中華隊4場預賽，距離不近的梧棲浩天宮更相約海線球迷廟口看棒球，而麗寶樂園也自今天起的每晚7點起，啟動「挺中華隊」應援燈光秀，在全台最大的「天空之夢摩天輪」輪番點亮應援動畫，並秀出 WBC TAIWAN FIGHTING 等字樣，一起來為台灣隊加油。

大雅橫山里守望相助隊巡邏車服役逾20年 中市府補助添購新車

台中市政府補助大雅區橫山里守望相助隊添購全新巡邏車，今天在橫山社區活動中心舉行交車典禮。民政局長吳世瑋代表台中市長盧秀燕主持儀式，他感謝里隊隊員的辛勞奉獻，守護市民生命財產安全，期盼新車加入後，大幅提升巡守效能，為社區治安注入嶄新動能。

南投FunTOUR巴士 停靠景點免轉乘

為改善日月潭長期以來「景點分散、轉乘不便」的旅運痛點，南投縣政府整合交通與周邊特色場域資源，推出「日月潭FunTOUR觀光巴士」，自台中高鐵站直達日月潭，沿線串聯多處亮點景區，主打免開車、免轉乘，並結合門票與體驗優惠，提升旅遊便利與舒適。

全國僅有… 彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」連續3天遶境3村

有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」，是全台特有的鬧元宵活動，今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福，沿途各村擺香案相迎，熱鬧滾滾。

中市元保宮「燒火獅」場面壯觀 煙火鞭炮聲響雲霄

台中市北區的元保宮慶元宵，今晚8時舉辦「燒火獅」儀式，工作人員點燃9尺高的巨型火獅，同時燃放鞭炮，搭配600秒的煙火秀，場面壯觀，火焰燒數分鐘，象徵辟邪除疫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。