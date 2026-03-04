經典賽／梧棲浩天宮神明坐鎮直播台日大戰 打造獨家廟口棒球派對

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽即將於3月5日起在東京開打，不只台中市府前廣場設有1300吋巨型LED螢幕，轉播中華隊4場預賽，距離不近的梧棲浩天宮更相約海線球迷廟口看棒球，而麗寶樂園也自今天起的每晚7點起，啟動「挺中華隊」應援燈光秀，在全台最大的「天空之夢摩天輪」輪番點亮應援動畫，並秀出 WBC TAIWAN FIGHTING 等字樣，一起來為台灣隊加油。

2026年世界棒球經典賽熱血開戰，中華國家代表隊的賽程，包括3月5日台灣對澳洲（11時）、3月6日台灣對日本（晚間6時）、3月7日台灣對捷克（11時）、3月台灣對南韓（11時）；梧棲浩天宮指出，未來的焦點對決不只在東京巨蛋，更延伸到最接地氣的廟口廣場，浩天宮決定3月6日晚間6點，當台灣隊迎戰日本隊時，梧棲的台中港區五十三庄浩天宮首度打造「廟口棒球應援派對」，以超大螢幕同步直播賽事，邀請鄉親齊聚廟埕，為中華隊熱血吶喊。

當晚，浩天宮廟埕將化身露天棒球劇場，由神明坐鎮、鄉親加持，以最有台灣味的廟口，打造全台獨一無二的觀賽體驗；現場以超大螢幕HD高畫質訊號同步轉播，讓球迷零時差感受每一顆關鍵好球，邀請鄉親齊聚廟埕，共享這場台日大戰的熱血時刻，為中華隊熱血吶喊。

台中市運動局表示，於3月5日至3月8日賽事直播期間，市府將加碼準備10份「現場好禮」，於直播現場隨機抽出；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，大家齊聚1300吋巨幕前，共同吶喊為台灣隊加油，並鼓勵市民搭乘大眾運輸工具前往，共同感受賽事熱潮。