大雅橫山里守望相助隊巡邏車服役逾20年 中市府補助添購新車

台中市政府補助大雅區橫山里守望相助隊添購全新巡邏車，今天在橫山社區活動中心舉行交車典禮。民政局長吳世瑋代表台中市長盧秀燕主持儀式，他感謝里隊隊員的辛勞奉獻，守護市民生命財產安全，期盼新車加入後，大幅提升巡守效能，為社區治安注入嶄新動能。

吳世瑋表示，橫山里守望相助隊成立多年，現有隊員53人，里內設置60處巡邏點，每趟巡邏約需2.5小時，原有巡邏車服役逾20年，日夜巡守導致性能耗損，影響勤務效率，也增加執勤風險，為確保隊員安全並強化機動性，此次里隊斥資87萬元添購新車，市府補助24.5萬元，其餘62.5萬元由隊員及地方熱心人士共同籌措。

吳世瑋說，市府重視里守望相助隊的福利與裝備支持，提供隊員保險保障，也補助巡邏工作必要支出與裝備經費，包括每月4.5萬元巡邏工作費及每年3萬元裝備費；合組聯合巡守者年度裝備補助最高可達6萬元，全年補助金額為六都最高。只要巡邏車車齡超過15年或行駛里程逾25萬公里，即可申請汰換補助，全面提升基層巡守安全條件。

橫山里長張聖河表示，橫山里面積大，巡邏任務繁重，舊車老化已影響安全與效率。此次順利汰換新車，感謝市府、議員及各界熱心人士支持。