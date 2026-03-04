影／天未亮就排隊！竹山紫南宮吃丁酒人潮爆滿 福氣打包帶回家

竹山紫南宮正月十六「吃丁酒」今天熱鬧登場，上午9時在水濂瀑布停車場展開，由南投縣長許淑華敲鑼揭開序幕。天還未亮，吸引超過2萬人湧入排隊，隊伍一路延伸，現場人聲鼎沸，年味十足。

紫南宮主委莊秋安表示，今年因不少團體事先向廟方索取，廟方共準備約10萬包丁酒料理包，每包為2人分。為顧及公平性，現場採一人領1包方式發放，確保排隊信眾都能吃到象徵好福氣的丁酒。

莊秋安說，「吃丁酒」又稱「吃福」，是感謝土地公庇佑地方、象徵子孫綿延與添丁發財的重要民俗，已延續多年。考量疫情後的衛生安全，今年仍以料理包方式發放，是否恢復過往現場共食，仍需與衛福部溝通確認，未來不排除同時採現場共食與料理包並行，兼顧傳統與便利。

排隊信眾中，不少人天未亮就到場卡位。來自台中的張姓信眾說，每年幾乎都不缺席，「料理包帶回家很方便，可以跟家人一起吃，感覺就像把福氣帶回家，年味也特別濃。」

莊秋安初估，今天到場排隊人數至少超過2萬人，且人潮仍持續湧入。他也笑說清晨一度飄雨，所幸很快放晴，「感謝老天爺、土地公幫忙，活動才能順利進行」。

許淑華表示，紫南宮發財金與吃丁酒活動年年吸引大量信眾，不僅是地方重要宗教民俗，也為南投帶來可觀觀光人潮，感謝廟方長期用心籌辦，讓大家在新的一年討個好彩頭、迎接滿滿福氣。

紫南宮正月16吃丁酒，吸引民眾排隊領取料理包。記者賴香珊／攝影

紫南宮正月16吃丁酒人潮爆滿，民眾領取丁酒料理包和家人共享福氣。記者賴香珊／攝影