快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

被問到王定宇的緋聞對象漂亮嗎？謝典霖：她不是我的菜

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
彰化縣議會議長謝典霖（右）被節目主持問到王定宇緋聞對象是否很漂亮時，他直說：她不是我的菜啦！圖／翻攝自飛碟電台「飛碟晚餐王淺秋時間」節目
彰化縣議會議長謝典霖（右）被節目主持問到王定宇緋聞對象是否很漂亮時，他直說：她不是我的菜啦！圖／翻攝自飛碟電台「飛碟晚餐王淺秋時間」節目

彰化縣議長謝典霖昨晚接受電台訪問時，話題波及許多人，甚至節目空檔的題外話，與主持人王淺秋還聊到昨天最火的話題，即立委王定宇的緋聞對象名媛劉怡萱，王淺秋一直追問很漂亮嗎？謝典霖 急忙回說：「她不是我的菜啦」。

謝典霖昨晚接受採訪時，除稱因擔心被司法追殺，謝家才不讓謝衣鳯選縣長，還說2018年縣長是他年輕愛玩未接受徵召，才有王惠美參選，還提到有人宣稱準備幾億元要拚議長，話題勁爆，在地方政壇勢必掀起波瀾。

連昨天最熱最火的立委王定宇與名媛劉怡萱緋聞事件，在節目空檔也成了題外的話題。當時王淺秋提到這則新聞時，身為現任全國籃協理事長的謝典霖掩著臉說，劉另一緋聞對象的公司是協會贊助商，兩人都跟他很熟。

王淺秋順勢問劉怡萱很漂亮嗎？謝典霖說劉保養的很好，不是說很美啦，但「她不是我的菜啦」。謝典霖說，她應該比她多兩歲，大概有50歲了，因為保養得很好，看不出實際年齡，可能相差約15歲，起來才30多歲。旁邊工作人員補了一句是「美魔女」，很厲害。

王定宇 王惠美 王淺秋 謝衣鳯 謝典霖

延伸閱讀

滾床單案 胡婉玲證稱感覺被騙

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

撇婚外情 王定宇再捲桃色風波

冷眼集／綠淪桃花黨 不違法就沒事？

相關新聞

被問到王定宇的緋聞對象漂亮嗎？謝典霖：她不是我的菜

彰化縣議長謝典霖昨晚接受電台訪問時，話題波及許多人，甚至節目空檔的題外話，與主持人王淺秋還聊到昨天最火的話題，即立委王定宇的緋聞對象名媛劉怡萱，王淺秋一直追問很漂亮嗎？謝典霖 急忙回說：「她不是我的菜啦」。

南投FunTOUR巴士 停靠景點免轉乘

為改善日月潭長期以來「景點分散、轉乘不便」的旅運痛點，南投縣政府整合交通與周邊特色場域資源，推出「日月潭FunTOUR觀光巴士」，自台中高鐵站直達日月潭，沿線串聯多處亮點景區，主打免開車、免轉乘，並結合門票與體驗優惠，提升旅遊便利與舒適。

全國僅有… 彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」連續3天遶境3村

有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」，是全台特有的鬧元宵活動，今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福，沿途各村擺香案相迎，熱鬧滾滾。

中市元保宮「燒火獅」場面壯觀 煙火鞭炮聲響雲霄

台中市北區的元保宮慶元宵，今晚8時舉辦「燒火獅」儀式，工作人員點燃9尺高的巨型火獅，同時燃放鞭炮，搭配600秒的煙火秀，場面壯觀，火焰燒數分鐘，象徵辟邪除疫。

慶元宵 中市元保宮今晚「燒火獅」還有600秒煙火秀

今天慶元宵，台中市北區的元保宮今晚8時將舉辦「燒火獅」儀式，點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣，搭配600秒的煙火秀，場面將非常壯觀。

大甲鎮瀾宮2026遶境進香 以「善」出發4/17深夜起駕

台中大甲鎮瀾宮12日循例於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，最終決定於4月17日（農曆三月初二）深夜11時5分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮，今年遶境主題是「善」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。