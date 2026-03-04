被問到王定宇的緋聞對象漂亮嗎？謝典霖：她不是我的菜

彰化縣議長謝典霖昨晚接受電台訪問時，話題波及許多人，甚至節目空檔的題外話，與主持人王淺秋還聊到昨天最火的話題，即立委王定宇的緋聞對象名媛劉怡萱，王淺秋一直追問很漂亮嗎？謝典霖 急忙回說：「她不是我的菜啦」。

謝典霖昨晚接受採訪時，除稱因擔心被司法追殺，謝家才不讓謝衣鳯選縣長，還說2018年縣長是他年輕愛玩未接受徵召，才有王惠美參選，還提到有人宣稱準備幾億元要拚議長，話題勁爆，在地方政壇勢必掀起波瀾。

連昨天最熱最火的立委王定宇與名媛劉怡萱緋聞事件，在節目空檔也成了題外的話題。當時王淺秋提到這則新聞時，身為現任全國籃協理事長的謝典霖掩著臉說，劉另一緋聞對象的公司是協會贊助商，兩人都跟他很熟。

王淺秋順勢問劉怡萱很漂亮嗎？謝典霖說劉保養的很好，不是說很美啦，但「她不是我的菜啦」。謝典霖說，她應該比她多兩歲，大概有50歲了，因為保養得很好，看不出實際年齡，可能相差約15歲，起來才30多歲。旁邊工作人員補了一句是「美魔女」，很厲害。