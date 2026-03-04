南投FunTOUR巴士 停靠景點免轉乘

為改善日月潭長期以來「景點分散、轉乘不便」的旅運痛點，南投縣政府整合交通與周邊特色場域資源，推出「日月潭FunTOUR觀光巴士」，自台中高鐵站直達日月潭，沿線串聯多處亮點景區，主打免開車、免轉乘，並結合門票與體驗優惠，提升旅遊便利與舒適。

縣府指出，日月潭為國內指標型觀光勝地，雖吸引大量旅客造訪，但多點式行程往往受限於接駁班次銜接與候車時間不易掌握，影響行程流暢度。尤其國際旅客停留時間有限，多集中環湖活動，較少深入周邊聚落與產業據點，觀光效益未能有效外溢。

「日月潭FunTOUR觀光巴士」採台中往返模式，從台中高鐵站出發，停靠埔里日月町複合式商場與桃米生態村，旅客可順遊紙教堂、妮娜巧克力城堡等人氣景點，無須自行規畫接駁路線，即可輕鬆走訪，並享專屬門票與體驗折扣。

觀光處說明，觀光巴士除周三公休外，每周六天固定發車，行程規畫於日月潭停留約三個半小時，旅客可依需求自費選擇搭船遊湖、環潭騎乘自行車，或搭乘纜車俯瞰湖景；購買纜車套票者另附環湖巴士一日券，增加潭區內部轉乘彈性。

縣府強調，透過觀光巴士強化潭區交通串聯與遊憩動線整合，將單一核心景點擴展為區域型旅遊廊帶，帶動周邊聚落與特色產業發展。巴士套票已正式開賣，原價一千四百元，限時至四月底前五折優惠，每人七百元，盼以高性價比方案吸引自由行與國際旅客，擴大周邊景點曝光與產業收益。