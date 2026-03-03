快訊

全國僅有… 彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」連續3天遶境3村

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福。記者劉明岩／攝影
有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」，是全台特有的鬧元宵活動，今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福，沿途各村擺香案相迎，熱鬧滾滾。

點燈儀式是由彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及多位民代，共同祭拜文德宮福德正神，點亮象徵吉祥寓意的燈排，一同舉燈排向福德老爺行三敬禮，開啟迎燈排遶境祈福活動序幕。

王惠美表示，文德宮供奉的福德老爺，是全國唯一頭戴官帽的土地公。每年參與迎燈排活動，都能深刻感受到文德宮主委帶領的團隊以及公所團隊的用心，活動一年比一年更精采盛大。

文化局表示，白沙坑迎燈排源於清道光年間，相傳花壇文德村子弟曾維楨入翰林院為官，皇帝感念其孝心，特准其故鄉白沙坑於每年元宵節比照京城規制迎燈祈福，代代相傳至今已有198年歷史，並在2008年登錄為彰化縣無形文化資產。為讓文化向下扎根，每年學校都會帶領孩子一同製作代表學校特色的燈排，延續珍貴的歷史資產。

文化局表示，白沙坑迎燈排是中部地區最具代表性的元宵節慶之一，地方遵循古禮，以文德宮為中心，連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷，展現濃厚的地方信仰及凝聚力。

有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福。記者劉明岩／攝影
有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福。記者劉明岩／攝影
有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」，是全台特有的鬧元宵活動，今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，由縣長王惠美等人先行祭拜福德老爺方為活動揭開序幕。記者劉明岩／攝影
有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福。記者劉明岩／攝影
土地公 元宵節 文化局 王惠美 彰化

相關新聞

中市元保宮「燒火獅」場面壯觀 煙火鞭炮聲響雲霄

台中市北區的元保宮慶元宵，今晚8時舉辦「燒火獅」儀式，工作人員點燃9尺高的巨型火獅，同時燃放鞭炮，搭配600秒的煙火秀，場面壯觀，火焰燒數分鐘，象徵辟邪除疫。

大甲鎮瀾宮2026遶境進香 以「善」出發4/17深夜起駕

台中大甲鎮瀾宮12日循例於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，最終決定於4月17日（農曆三月初二）深夜11時5分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮，今年遶境主題是「善」。

全國僅有… 彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」連續3天遶境3村

有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」，是全台特有的鬧元宵活動，今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福，沿途各村擺香案相迎，熱鬧滾滾。

慶元宵 中市元保宮今晚「燒火獅」還有600秒煙火秀

今天慶元宵，台中市北區的元保宮今晚8時將舉辦「燒火獅」儀式，點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣，搭配600秒的煙火秀，場面將非常壯觀。

日月潭FunTOUR觀光巴士上路 旅客免開車、免轉乘

為改善日月潭旅運轉乘問題，南投縣政府整合交通與景點資源推出「日月潭 FunTOUR觀光巴士」，採台中往返日月潭，停靠周邊特色場域，旅客免開車、免轉乘，還可享優惠，輕鬆造訪紙教堂、妮娜巧克力城堡等景點，提升旅遊舒適度。

有褒有貶 … 彰化市大埔路優化人行空間惹民怨 縣府將滾動檢討

彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，各界褒貶不一，彰化市長林世賢今天上午前往勘察時，民眾抱怨路幅減小，違停依然嚴重，交通尖峰時段即大塞車，出入困難還頻遭檢舉，要求縣府研議改善；縣府工務處表示，會持續彙整地方意見，視情況做滾動檢討。

