全國僅有… 彰化花壇元宵「白沙坑迎燈排」連續3天遶境3村

有198年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」，是全台特有的鬧元宵活動，今天元宵節晚間，在花壇鄉文德宮舉辦點燈儀式，並連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷祈福，沿途各村擺香案相迎，熱鬧滾滾。

點燈儀式是由彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及多位民代，共同祭拜文德宮福德正神，點亮象徵吉祥寓意的燈排，一同舉燈排向福德老爺行三敬禮，開啟迎燈排遶境祈福活動序幕。

王惠美表示，文德宮供奉的福德老爺，是全國唯一頭戴官帽的土地公。每年參與迎燈排活動，都能深刻感受到文德宮主委帶領的團隊以及公所團隊的用心，活動一年比一年更精采盛大。

文化局表示，白沙坑迎燈排源於清道光年間，相傳花壇文德村子弟曾維楨入翰林院為官，皇帝感念其孝心，特准其故鄉白沙坑於每年元宵節比照京城規制迎燈祈福，代代相傳至今已有198年歷史，並在2008年登錄為彰化縣無形文化資產。為讓文化向下扎根，每年學校都會帶領孩子一同製作代表學校特色的燈排，延續珍貴的歷史資產。

文化局表示，白沙坑迎燈排是中部地區最具代表性的元宵節慶之一，地方遵循古禮，以文德宮為中心，連續3天由居民扛著手工製作的燈排，繞行白沙坑地區長沙村、白沙村、文德村的大街小巷，展現濃厚的地方信仰及凝聚力。

記者劉明岩／攝影