甜進台中開跑！冰品甜品地圖啟動 消費集章周周抽好禮

台中市工商發展投資策進會攜手台中市冰果飲品商業同業公會、台中市商圈總會及台中市好禮協會，共同推廣在地美食、活絡庶民經濟，3日宣布「冰品甜品地圖 × 甜進台中」活動正式起跑，即日起至5月4日邀請民眾以甜蜜滋味探索城市魅力。

工策會總幹事陳學聖表示，台中擁有眾多極具實力的冰品與甜品店，過去因店家規模較小，雖具備「隱形冠軍」的實力卻鮮為人知。

為此，工策會特別發起「甜進臺中」活動，透過數位化的「冰品甜品地圖」，讓外縣市遊客與在地市民都能輕鬆搜尋並發掘優質店家，期許讓台中的甜點產業在全國發光發亮，讓民眾體驗甜甜的台中魅力。

陳學聖進一步說明，為吸引民眾參與，活動結合了工策會LINE官方帳號推出集點抽獎機制。民眾只要加入好友，到指定店家消費就可以參與集點，每人最多可享有6次抽獎機會。該活動計畫連續舉辦10周，且標榜「周周抽獎」，鼓勵大眾在品嚐優質冰品與甜點的同時，也能有機會帶走優質的甜品好禮。

台中市冰果飲品商業同業公會理事長張文忠表示，台中擁有深厚的美食文化底蘊，冰品與甜品更是代表性的庶民經濟產業，此次透過創新行銷模式，串聯在地美食產業與商圈資源，提升品牌曝光度，期以為店家創造實際收益。

台中市商圈總會理事長王允伶指出，近年來，消費型態快速轉變，許多實體店家都面臨轉型壓力，透過本次活動，期望吸引市民與外地旅客走訪商圈消費，擴大產業曝光，讓美食成為帶動城市經濟循環的重要引擎。

台中市好禮協會副理事長陳汶萱表示，冰品甜品地圖整合店家量能，邀請民眾把握活動期間踴躍參與，在春日時節一起甜進台中，感受專屬於這座城市的幸福滋味。

工策會指出，民眾於活動期間加入工策會LINE官方帳號好友，至合作店家單筆消費滿50元，即可獲得1點集章點數；每一LINE帳號最多可集滿6個章，享有最高6次抽獎機會。透過數位集章結合實體消費，鼓勵民眾實際走訪店家，帶動商圈人潮與消費動能。

工策會說明，抽獎活動預計自3月12日起連續10周舉行，周周抽、周周送好禮，包括「橘海咖啡一年分咖啡豆」、「陳允寶泉每周一盒一口太陽餅」、「奇奕坊商行杏仁豆腐冰淇淋每日兌換券」、「露珥島木耳健康飲品雪耳蓮子湯每日兌換券」，以及各合作店家聯合優惠券等。

活動期間周周有驚喜，越早參加，中獎機會越多。詳情請見工策會LINE官方帳號。

工策會LINE官方帳號推出集點抽獎，民眾加入好友到指定店家消費就可參與集點。記者宋健生／攝影

「冰品甜品地圖 × 甜進台中」起跑，邀請民眾以甜蜜滋味探索城市魅力。記者宋健生／攝影