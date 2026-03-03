中市元保宮「燒火獅」場面壯觀 煙火鞭炮聲響雲霄

台中市北區的元保宮慶元宵，今晚8時舉辦「燒火獅」儀式，工作人員點燃9尺高的巨型火獅，同時燃放鞭炮，搭配600秒的煙火秀，場面壯觀，火焰燒數分鐘，象徵辟邪除疫。

為觀賞燒火獅，元保宮入夜後擠進滿滿人群，附近街頭旁站滿人，廟方和警方都動員維持交動秩序，停車位一位難求。

元保宮廟方說，今年的火獅遵循古法以竹架紮製而成，換上量身打造的流蘇獅衣，火獅腹中也精心設計的煙火機關，燒火獅過程，腹內煙火伴隨烈焰，接連施放。

元保宮說，相傳火獅的前身為保生大帝的座騎「黑虎將軍」，後來形成放火獅的宗教儀式。傳說火獅經由「點睛」後開始吸納穢氣，點燃火獅會將穢氣化為烏有，並將眾人的祈願帶到天上。

除了燒火獅與煙火大秀，元保宮下午展開月老市集、威克樂團演唱，晚間6時發送古早紙燈籠，並有傳統皮影戲「哪吒鬧東海」演出。