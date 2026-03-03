快訊

慶元宵 中市元保宮今晚「燒火獅」還有600秒煙火秀

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市北區的元保宮今晚8時將舉辦「燒火獅」儀式，點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣。圖／取自元保宮臉書
台中市北區的元保宮今晚8時將舉辦「燒火獅」儀式，點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣。圖／取自元保宮臉書

今天慶元宵，台中市北區的元保宮今晚8時將舉辦「燒火獅」儀式，點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣，搭配600秒的煙火秀，場面將非常壯觀。

元保宮廟方說，今年的火獅遵循古法以竹架紮製而成，換上量身打造的流蘇獅衣，火獅腹中也精心設計的煙火機關，在火獅燃燒的過程中，腹內煙火將伴隨著烈焰接連施放。

元保宮說，相傳火獅的前身為保生大帝的座騎「黑虎將軍」，後來形成放火獅的宗教儀式。傳說中火獅經由「點睛」後開始吸納穢氣，連同火獅一起點燃施放，火獅會將穢氣化為烏有，並將眾人的祈願帶到天上。

除了燒火獅與煙火大秀，元保宮下午展開月老市集、威克樂團演唱，晚間6時起並發放限量的古早紙燈籠，並有傳統皮影戲「哪吒鬧東海」的精彩演出。

元宵節 煙火秀 台中

