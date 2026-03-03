快訊

大甲鎮瀾宮2026遶境進香 以「善」出發4/17深夜起駕

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影
台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影

台中大甲鎮瀾宮12日循例於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，最終決定於4月17日（農曆三月初二）深夜11時5分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮，今年遶境主題是「善」。

今天是元宵節，大甲鎮瀾宮循例晚間舉行筊筶典禮，典禮下午3時先恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽登殿誦經祈福，晚間6時準時擲筊，全程由鎮瀾宮YouTube直播，吸引立委顏寬恒及各宮廟代表等貴賓出席。

大甲鎮瀾宮依照往年傳統，於每年元宵節晚間舉行筊筶典禮，儀式由鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事，擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，確定將於4月17日（農曆三月初二）深夜11時05分起駕。

鎮瀾宮表示，今年遶境以「善」為主題，起駕後預計凌晨零時能夠抵達大甲溪畔，第1天同樣將駐駕彰化市南瑤宮，沿途駐駕的宮廟為西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化市天后宮、清水朝興宮，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。

台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影
台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影

台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影
台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影

台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影
台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影

慶元宵 中市元保宮今晚「燒火獅」還有600秒煙火秀

今天慶元宵，台中市北區的元保宮今晚8時將舉辦「燒火獅」儀式，點燃9尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫、消除疾病之氣，搭配600秒的煙火秀，場面將非常壯觀。

日月潭FunTOUR觀光巴士上路 旅客免開車、免轉乘

為改善日月潭旅運轉乘問題，南投縣政府整合交通與景點資源推出「日月潭 FunTOUR觀光巴士」，採台中往返日月潭，停靠周邊特色場域，旅客免開車、免轉乘，還可享優惠，輕鬆造訪紙教堂、妮娜巧克力城堡等景點，提升旅遊舒適度。

有褒有貶 … 彰化市大埔路優化人行空間惹民怨 縣府將滾動檢討

彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，各界褒貶不一，彰化市長林世賢今天上午前往勘察時，民眾抱怨路幅減小，違停依然嚴重，交通尖峰時段即大塞車，出入困難還頻遭檢舉，要求縣府研議改善；縣府工務處表示，會持續彙整地方意見，視情況做滾動檢討。

中台灣燈會心願發射站遭爆文字審查 民政局：不可能限制任何言論

台中市政府舉辦中台灣燈會，今天是最後一天，有民眾爆料，互動區的「心願發射站」可以發送「回歸祖國」，卻不能發送「台灣獨立」，質疑是文字審查。民政局長吳世瑋澄清，不可能限制任何言論，是因為當晚人數眾多，操作系統發生問題。

白天賞花晚上看燈 彰化冬季雙活動吸引創紀錄430萬人次到訪

「2026彰化月影燈季」本月1日畫下圓滿句點，彰化縣府統計在這65天的展期，累計吸引330萬人次到訪，再度刷新歷屆紀錄，另在溪州公園舉辦的「花在彰化」活動，13天也創造百萬人次入園，有效帶動周邊餐飲、住宿與交通消費，提升在地觀光產值。

