大甲鎮瀾宮2026遶境進香 以「善」出發4/17深夜起駕

台中大甲鎮瀾宮12日循例於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，最終決定於4月17日（農曆三月初二）深夜11時5分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮，今年遶境主題是「善」。

今天是元宵節，大甲鎮瀾宮循例晚間舉行筊筶典禮，典禮下午3時先恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽登殿誦經祈福，晚間6時準時擲筊，全程由鎮瀾宮YouTube直播，吸引立委顏寬恒及各宮廟代表等貴賓出席。

大甲鎮瀾宮依照往年傳統，於每年元宵節晚間舉行筊筶典禮，儀式由鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事，擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，確定將於4月17日（農曆三月初二）深夜11時05分起駕。

鎮瀾宮表示，今年遶境以「善」為主題，起駕後預計凌晨零時能夠抵達大甲溪畔，第1天同樣將駐駕彰化市南瑤宮，沿途駐駕的宮廟為西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化市天后宮、清水朝興宮，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。

台中大甲鎮瀾宮循例於元宵節舉行筊筶典禮，最終決定於4月17日深夜11時05分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。記者黑中亮／攝影

