從監所學員到花燈大師 周倍祺分享工藝如何翻轉逆境人生

花燈藝術不僅是傳統文化，更成為翻轉人生的契機。更生人周倍祺今天在法務部矯正署花燈競賽成績發表會上，分享如何透過花燈製作重拾人生方向。周倍祺表示，政府與矯正機關的培訓制度確實能讓人改過自新，只要學有所成，花燈技術真的能成為謀生技能，他靠著這份手藝買車、買房、娶妻生子，所有的重要人生階段都與花燈緊緊相連。

現年40歲的周倍祺，在19歲、20歲左右因案入監服刑，在獄中接觸花燈製作，展開為期5年的學習生涯。周倍祺表示，國中畢業後雖曾從事鋁門窗工程，但從小對畫圖有興趣，服刑期間重新拾起這份初心，並代表監所參加台灣燈會比賽，屢次獲得優等、甲等與佳作，雖然曾與燈王寶座擦身而過，卻奠定深厚的工藝基礎。

2012年重返社會後，周倍祺初期維持鋁門窗本業，但每逢年底花燈季，仍會撥出時間投入創作。隨後獲得中華花燈藝術學會前理事長提攜，開始正式承接各類花燈工程。至今執業超過10年，他的作品已走過一輪12生肖，在各大燈區都能見到他的心血結晶。

周倍祺表示，身為更生人，創業初期雖然辛苦，但花燈不僅是藝術，更是實實在在的生存本領。他以自身經驗鼓勵同為更生人的朋友，只要肯努力專研一門專業，人生就有翻轉的可能。