日月潭FunTOUR觀光巴士上路 旅客免開車、免轉乘

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
日月潭 FunTOUR觀光巴士採台中往返日月潭，日月潭停留約3.5小時，旅客可依需求搭船遊湖、騎單車環潭或搭纜車。本報資料照
為改善日月潭旅運轉乘問題，南投縣政府整合交通與景點資源推出「日月潭 FunTOUR觀光巴士」，採台中往返日月潭，停靠周邊特色場域，旅客免開車、免轉乘，還可享優惠，輕鬆造訪紙教堂、妮娜巧克力城堡等景點，提升旅遊舒適度。

縣府指出，日月潭是國內重要景點，雖吸引大量旅客，但多點行程規畫常面臨轉乘繁瑣與候車不便等問題，影響整體旅遊順暢度；尤其國際遊客停留時間有限，多以環湖走訪為主，較少深入周邊聚落與特色產業，導致消費效益未能全面擴散。

縣府整合交通與景點資源推出「日月潭FunTOUR觀光巴士」，採台中往返日月潭，自台中高鐵站出發，沿途停靠埔里日月町複合式商場與桃米生態村，旅客免開車、免轉乘，即可輕鬆造訪紙教堂、妮娜巧克力城堡等景點，並享門票與體驗優惠。

觀光處表示，日月潭FunTOUR觀光巴士除了周三公休，每周6天固定發車，其中行程安排在日月潭停留約3.5小時，讓旅客可依需求自費搭船遊湖、騎自行車環潭或搭乘纜車，購買纜車套票加附環湖巴士一日券，擴大潭區轉乘使用彈性。

透過觀光巴士強化日月潭地區交通串聯與遊憩完整性，從單一核心景點發展為區域整合型旅遊模式，該巴士套票昨開賣，原價1400元，限時5折優惠至4月底，每人700元，盼以高CP值吸引自由行及國際客，擴大周邊景點曝光與產業收益。

日月潭 FunTOUR觀光巴士採台中往返日月潭，行經埔里停靠絕美純白建築「日月町複合式商場」。本報資料照
日月潭 FunTOUR觀光巴士採台中往返日月潭，停靠桃米生態村可順遊妮娜巧克力夢想城堡等景點。本報資料照
日月潭 FunTOUR觀光巴士採台中往返日月潭，行經埔里停靠絕美純白建築「日月町複合式商場」。本報資料照
日月潭 巴士 景點 台中

相關新聞

大甲鎮瀾宮2026遶境進香 以「善」出發4/17深夜起駕

台中大甲鎮瀾宮12日循例於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，最終決定於4月17日（農曆三月初二）深夜11時5分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮，今年遶境主題是「善」。

有褒有貶 … 彰化市大埔路優化人行空間惹民怨 縣府將滾動檢討

彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，各界褒貶不一，彰化市長林世賢今天上午前往勘察時，民眾抱怨路幅減小，違停依然嚴重，交通尖峰時段即大塞車，出入困難還頻遭檢舉，要求縣府研議改善；縣府工務處表示，會持續彙整地方意見，視情況做滾動檢討。

日月潭FunTOUR觀光巴士上路 旅客免開車、免轉乘

為改善日月潭旅運轉乘問題，南投縣政府整合交通與景點資源推出「日月潭 FunTOUR觀光巴士」，採台中往返日月潭，停靠周邊特色場域，旅客免開車、免轉乘，還可享優惠，輕鬆造訪紙教堂、妮娜巧克力城堡等景點，提升旅遊舒適度。

中台灣燈會心願發射站遭爆文字審查 民政局：不可能限制任何言論

台中市政府舉辦中台灣燈會，今天是最後一天，有民眾爆料，互動區的「心願發射站」可以發送「回歸祖國」，卻不能發送「台灣獨立」，質疑是文字審查。民政局長吳世瑋澄清，不可能限制任何言論，是因為當晚人數眾多，操作系統發生問題。

白天賞花晚上看燈 彰化冬季雙活動吸引創紀錄430萬人次到訪

「2026彰化月影燈季」本月1日畫下圓滿句點，彰化縣府統計在這65天的展期，累計吸引330萬人次到訪，再度刷新歷屆紀錄，另在溪州公園舉辦的「花在彰化」活動，13天也創造百萬人次入園，有效帶動周邊餐飲、住宿與交通消費，提升在地觀光產值。

台中足球園區工程達7成 副球場人工草皮拚國際認證

「台中市國際足球運動休閒園區」副球場人工草皮完成鋪設，由國際足球總會（FIFA）認可的專業技師進場檢測，朝取得國際認證邁...

