日月潭FunTOUR觀光巴士上路 旅客免開車、免轉乘

為改善日月潭旅運轉乘問題，南投縣政府整合交通與景點資源推出「日月潭 FunTOUR觀光巴士」，採台中往返日月潭，停靠周邊特色場域，旅客免開車、免轉乘，還可享優惠，輕鬆造訪紙教堂、妮娜巧克力城堡等景點，提升旅遊舒適度。

縣府指出，日月潭是國內重要景點，雖吸引大量旅客，但多點行程規畫常面臨轉乘繁瑣與候車不便等問題，影響整體旅遊順暢度；尤其國際遊客停留時間有限，多以環湖走訪為主，較少深入周邊聚落與特色產業，導致消費效益未能全面擴散。

縣府整合交通與景點資源推出「日月潭FunTOUR觀光巴士」，採台中往返日月潭，自台中高鐵站出發，沿途停靠埔里日月町複合式商場與桃米生態村，旅客免開車、免轉乘，即可輕鬆造訪紙教堂、妮娜巧克力城堡等景點，並享門票與體驗優惠。

觀光處表示，日月潭FunTOUR觀光巴士除了周三公休，每周6天固定發車，其中行程安排在日月潭停留約3.5小時，讓旅客可依需求自費搭船遊湖、騎自行車環潭或搭乘纜車，購買纜車套票加附環湖巴士一日券，擴大潭區轉乘使用彈性。

透過觀光巴士強化日月潭地區交通串聯與遊憩完整性，從單一核心景點發展為區域整合型旅遊模式，該巴士套票昨開賣，原價1400元，限時5折優惠至4月底，每人700元，盼以高CP值吸引自由行及國際客，擴大周邊景點曝光與產業收益。

日月潭 FunTOUR觀光巴士採台中往返日月潭，行經埔里停靠絕美純白建築「日月町複合式商場」。本報資料照

日月潭 FunTOUR觀光巴士採台中往返日月潭，停靠桃米生態村可順遊妮娜巧克力夢想城堡等景點。本報資料照