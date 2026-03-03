彰化推清明節做功德替代焚燒紙錢 可兌換咖啡包或手工皂

彰化縣環保局持續推清明節以行善做功德替代焚燒紙錢，只要在3月11日起至4月12日期間前往四大超商事務機捐款並指定「彰化縣」社福團體，即可憑超商捐款收據，上傳至環保局紙錢清運Line帳號(ID:@158kcebh)，即兌換「文創咖啡包」1包，單筆金額達300元(含)以上，再送「艾草手工皂」1份。

環保局表示，自2023年首度推動以功代金捐款送咖啡活動以來，歷年皆結合在地特色產品，如2024年埔鹽順澤宮冠軍帽、2025年芬園水粉及田尾小盆栽，使捐款總額突破25萬元，較2023年成長近8成。今年清明節選用在地天然艾草手工皂，以淡雅草本香氣傳遞淨化與守護意涵，承載對先人的追思與祝福，平撫心靈。

為加大推廣力度，環保局今年將在3月28日及3月29日持續攜手社福團體舉辦實體快閃活動，透過面對面互動，鼓勵民眾將原本購買紙錢的費用轉為捐款行善，並可到現場參與捐款活動及兌換咖啡包與艾草手工皂，詳細地點及時間請掃瞄環保局廣告文宣QR code查詢。

此外，因應民眾清明祭祖需求，環保局結合縣內26鄉鎮市公所在公墓和納骨塔設置紙錢集中點，「紙錢集中清運服務」可洽各鄉鎮市公所清潔隊、撥打環保局紙錢集中清運專線（04）7119356，或是加入環保局Line線上紙錢清運帳號(ID:@158kcebh)進行預約，並請於清運前5日完成預約登記，預約時間為周一至周五上午8時到下午5時。

為讓民眾安心響應紙錢集中焚燒，環保局訂於3月16日邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「清明節淨爐科儀」，確保紙錢焚燒符合傳統禮俗，並兼顧環境保護。

環保局呼籲，掃墓及除草勿露天燃燒，祭祖過程紙錢定點集中清運，也可選擇以功（糧）代金、以花代香、雙手合十祭拜，或透過內政部「全國殯葬資訊入口網」（https://mort.moi.gov.tw/）線上追思。