有褒有貶 … 彰化市大埔路優化人行空間惹民怨 縣府將滾動檢討

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，各界褒眨不一，彰化市長林世賢今天上午前往勘察，表示除車禍增加外，影響垃圾清運及消防救災救護，要求縣政府檢討改善。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，各界褒貶不一，彰化市長林世賢今天上午前往勘察時，民眾抱怨路幅減小，違停依然嚴重，交通尖峰時段即大塞車，出入困難還頻遭檢舉，要求縣府研議改善；縣府工務處表示，會持續彙整地方意見，視情況做滾動檢討。

彰化縣政府為優化大埔路行人通行空間，從去年元月起，從埔陽街到中興路口間路段，分段重新繪畫標線型人行道，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格及0.9至1.2公尺的標線型人行道，希望透過「車道瘦身」和「避車彎道」，為行人提供專屬步行空間。

不過，大埔路標線型人行道畫設1年多以來，是否達到預期的改善交通亂象，正反看法都有。有民眾認為，行人受到尊重與保護，而且交通改善不少。但也民眾認為，大埔路路幅過小，根本沒有條件畫設標線型人行道，由汽機車停車格阻隔車道，只留下一個車道，交通尖峰時段常造成大塞車，行進的汽機車常碰撞停在車格的汽機車，致車禍不斷。

彰化市長林世賢今天上午勘察大埔路標線型人行道，不少店家反映，店前停車位常被停汽車及機車，影響出入，讓店家沒辦法做生意，大埔商圈恐怕將沒落。也有住家表示，雖然也支持優化行人空間，卻大埔路路幅縮小，沒地方停車或者會車壓線，常被檢舉違規停車，部分停車道未畫設停車格，形成汽機車都可以停的亂象；延平里長陳雯嘉希望縣府能提供更好的通行環境。

市長林世賢也無奈地說，大埔路標線型人行道畫設後，除了車禍案件居高不下外，還衍生垃圾車清運問題，及影響消防救災、救護等，民眾也抱怨連連，而這是由縣政府規畫設計，被罵的卻是市長，希望縣府能夠聽取民意，研擬改善方式。

縣府工務處表示，大埔路標線行人行道自去年1月畫設後，車禍案件149件比起前年的188件減少，整體事故風險已明顯下降，顯示透過道路空間重整、動線明確化及交通秩序管理，能有效改善用路環境並降低事故發生。

工務處表示，已依據民眾反映，去年針對住戶門前出入需求、路口轉角人行道內縮、增設裝卸貨專用車格、無號誌入口增劃停止線及讓路線等，也針對商家門前綠底人行道改臨時停車區等完成改善，後續將持續彙整地方意見，視實際使用情況滾動式檢討修正。

彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，彰化市長林世賢今天上午前往勘察時，民眾抱怨路幅減小，違停依然嚴重，交通尖峰時段即大塞車，出入困難還頻遭檢舉，要求縣府研議改善。記者劉明岩／攝影
相關新聞

白天賞花晚上看燈 彰化冬季雙活動吸引創紀錄430萬人次到訪

「2026彰化月影燈季」本月1日畫下圓滿句點，彰化縣府統計在這65天的展期，累計吸引330萬人次到訪，再度刷新歷屆紀錄，另在溪州公園舉辦的「花在彰化」活動，13天也創造百萬人次入園，有效帶動周邊餐飲、住宿與交通消費，提升在地觀光產值。

中台灣燈會心願發射站遭爆文字審查 民政局：不可能限制任何言論

台中市政府舉辦中台灣燈會，今天是最後一天，有民眾爆料，互動區的「心願發射站」可以發送「回歸祖國」，卻不能發送「台灣獨立」，質疑是文字審查。民政局長吳世瑋澄清，不可能限制任何言論，是因為當晚人數眾多，操作系統發生問題。

台中足球園區工程達7成 副球場人工草皮拚國際認證

「台中市國際足球運動休閒園區」副球場人工草皮完成鋪設，由國際足球總會（FIFA）認可的專業技師進場檢測，朝取得國際認證邁...

彰化首棟 員林青宅369萬起 3月25日起申購

彰化縣首案員林青年住宅預計今年中完工，三月廿五日至四月廿三日開放申購，若不含車位，一房總價三六九萬元至四○六萬元、兩房總價七九八萬元至八七七萬元，換算每坪約廿七萬至廿八萬元。房仲業者認為，比起員林新推案每坪行情約卅七萬元，青宅具有市場競爭力。

廣角鏡／彰化二林國小彩繪校園

彰化縣二林國小學生七五九人，其中新住民第二代有六十多人，校方推動多元文化，美術老師張育銘與學生志工、新二代學生利用寒假，合力彩繪校內牆面，眾人共同討論、構圖、上色，花了三個多月昨天大功告成；圖案有穿著各國服裝的人物、斑馬與在地的葡萄與農產，校園變得多采多姿。

