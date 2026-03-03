有褒有貶 … 彰化市大埔路優化人行空間惹民怨 縣府將滾動檢討

彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，各界褒貶不一，彰化市長林世賢今天上午前往勘察時，民眾抱怨路幅減小，違停依然嚴重，交通尖峰時段即大塞車，出入困難還頻遭檢舉，要求縣府研議改善；縣府工務處表示，會持續彙整地方意見，視情況做滾動檢討。

彰化縣政府為優化大埔路行人通行空間，從去年元月起，從埔陽街到中興路口間路段，分段重新繪畫標線型人行道，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格及0.9至1.2公尺的標線型人行道，希望透過「車道瘦身」和「避車彎道」，為行人提供專屬步行空間。

不過，大埔路標線型人行道畫設1年多以來，是否達到預期的改善交通亂象，正反看法都有。有民眾認為，行人受到尊重與保護，而且交通改善不少。但也民眾認為，大埔路路幅過小，根本沒有條件畫設標線型人行道，由汽機車停車格阻隔車道，只留下一個車道，交通尖峰時段常造成大塞車，行進的汽機車常碰撞停在車格的汽機車，致車禍不斷。

彰化市長林世賢今天上午勘察大埔路標線型人行道，不少店家反映，店前停車位常被停汽車及機車，影響出入，讓店家沒辦法做生意，大埔商圈恐怕將沒落。也有住家表示，雖然也支持優化行人空間，卻大埔路路幅縮小，沒地方停車或者會車壓線，常被檢舉違規停車，部分停車道未畫設停車格，形成汽機車都可以停的亂象；延平里長陳雯嘉希望縣府能提供更好的通行環境。

市長林世賢也無奈地說，大埔路標線型人行道畫設後，除了車禍案件居高不下外，還衍生垃圾車清運問題，及影響消防救災、救護等，民眾也抱怨連連，而這是由縣政府規畫設計，被罵的卻是市長，希望縣府能夠聽取民意，研擬改善方式。

縣府工務處表示，大埔路標線行人行道自去年1月畫設後，車禍案件149件比起前年的188件減少，整體事故風險已明顯下降，顯示透過道路空間重整、動線明確化及交通秩序管理，能有效改善用路環境並降低事故發生。

工務處表示，已依據民眾反映，去年針對住戶門前出入需求、路口轉角人行道內縮、增設裝卸貨專用車格、無號誌入口增劃停止線及讓路線等，也針對商家門前綠底人行道改臨時停車區等完成改善，後續將持續彙整地方意見，視實際使用情況滾動式檢討修正。

彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，各界褒眨不一，彰化市長林世賢今天上午前往勘察，表示除車禍增加外，影響垃圾清運及消防救災救護，要求縣政府檢討改善。記者劉明岩／攝影

彰化市大埔路畫設全縣第1個標線型人行道滿1年，各界褒眨不一，彰化市長林世賢今天上午前往勘察，表示除車禍增加外，影響垃圾清運及消防救災救護，要求縣政府檢討改善。記者劉明岩／攝影