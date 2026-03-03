燈會心願發射站篩選文字？中市府：絕對不會

中台灣燈會今天晚間將閉幕，有民眾指在燈會互動區心願發射站打「台灣獨立」無法送出；台中市政府今天表示，絕不會篩選文字，打「中華民國萬歲」或「台灣獨立」都可以。

中台灣燈會2月15日起在水湳中央公園舉辦，有民眾透過社群網站Threads表示，看到心願發射站有人寫「回歸祖國」，感覺很不舒服，馬上掃QR CODE打「台灣獨立」，竟出現「您的畫作出現不適當內容，無法送出」，質疑是否文字審查。

民主進步黨籍立法委員何欣純留言說，如果屬實就非常嚴重且無法忍耐。台灣人民依法享言論自由，即使在燈會，只要不涉違法或仇恨煽動，公共互動平台不應對特定政治立場差別審查。

民進黨籍台中市議員江肇國留言表示，已向負責單位台中市政府民政局了解狀況，對方指可能系統過載或文字辨識誤判，已請民政局要求工程師立刻全面測試，「台中不應該出現任何形式的文字審查！」

民政局長吳世瑋告訴媒體，其他地方可能去篩選文字，但中市府絕對不會，並尊重大家意願表達，打「中華民國萬歲」或「台灣獨立」都能發出。

他說，設定內根本沒刪除或增加哪些東西，絕對不會。至於民眾反映情形，是否可能操作上出問題、或由於人多而系統可能有點異常，這都有可能。

吳世瑋表示，「跟大家保證」，絕不限制任何言論，但如果涉及謾罵他人而有人身攻擊、誹謗，可能要負另外的法律責任。