中台灣燈會心願發射站遭爆文字審查 民政局：不可能限制任何言論

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
中台灣燈會的心願發射站遭網友爆料文字審查，台中市政府澄清，是人潮太多導致系統過載，絕對沒有限制任何言論。圖／台中市政府提供
中台灣燈會的心願發射站遭網友爆料文字審查，台中市政府澄清，是人潮太多導致系統過載，絕對沒有限制任何言論。圖／台中市政府提供

台中市政府舉辦中台灣燈會，今天是最後一天，有民眾爆料，互動區的「心願發射站」可以發送「回歸祖國」，卻不能發送「台灣獨立」，質疑是文字審查。民政局長吳世瑋澄清，不可能限制任何言論，是因為當晚人數眾多，操作系統發生問題。

一名網友在社群平台threads上爆料，昨晚去中央公園參觀燈會，看到心願發射站的互動區可以掃QRCode發送心願，有人發送的心願是「回歸祖國」，令其非常不舒服，打算發送「台灣獨立」，送出後系統卻出現「您的畫作包含不適當內容無法發出」，質疑是文字審查。

民進黨立委何欣純也在該篇文章下回應，表示如果屬實，是非常嚴重且無法忍耐的事情，台灣人民享有言論自由，即使在燈會，只要不涉及違法或煽動仇恨，公共平台都不應該差別審查特定政治言論，她會進一步了解狀況。

民政局說明，關於心願發射站操作異常的狀況，主因是昨日人潮較多，短時間內系統的使用頻率超過原始設計的負載量，才會出現異常，影響部分送出功能，目前已經恢復正常，互動裝置本身沒有限制文字內容。

吳世瑋強調，台中市政府絕對不會做文字篩選，尊重大家表達意願，不管是「中華民國萬歲」還是「台灣獨立」，都打得上去，系統設定本身就沒有任何限制；他也提醒，雖然不會限制言論，但如果在許願牆上罵人或涉及誹謗，可能要負另外法律責任。

中台灣燈會今天是最後一天，台中市長盧秀燕表示，到昨天為止，已有635萬人次參觀，超過去年的500萬人次，再創歷史新高，建議民眾把握今天最後機會，帶著姆明小提燈觀賞燈會。

盧秀燕 台中市 中華民國

「2026彰化月影燈季」本月1日畫下圓滿句點，彰化縣府統計在這65天的展期，累計吸引330萬人次到訪，再度刷新歷屆紀錄，另在溪州公園舉辦的「花在彰化」活動，13天也創造百萬人次入園，有效帶動周邊餐飲、住宿與交通消費，提升在地觀光產值。

「台中市國際足球運動休閒園區」副球場人工草皮完成鋪設，由國際足球總會（FIFA）認可的專業技師進場檢測，朝取得國際認證邁...

彰化縣首案員林青年住宅預計今年中完工，三月廿五日至四月廿三日開放申購，若不含車位，一房總價三六九萬元至四○六萬元、兩房總價七九八萬元至八七七萬元，換算每坪約廿七萬至廿八萬元。房仲業者認為，比起員林新推案每坪行情約卅七萬元，青宅具有市場競爭力。

彰化縣二林國小學生七五九人，其中新住民第二代有六十多人，校方推動多元文化，美術老師張育銘與學生志工、新二代學生利用寒假，合力彩繪校內牆面，眾人共同討論、構圖、上色，花了三個多月昨天大功告成；圖案有穿著各國服裝的人物、斑馬與在地的葡萄與農產，校園變得多采多姿。

明天元宵節，鹿港頂番將舉行一年一度的「頂番鬧元宵」活動，彰化蛋黃酥名店「新口味食品行」今年特別製作「吉祥祿鹿提燈」，致贈頂番國小學童，為傳統民俗增添創意與祝福，也期待學生提燈走入社區，參與宛如「台版萬聖節」的熱鬧活動。

