中台灣燈會心願發射站遭爆文字審查 民政局：不可能限制任何言論

台中市政府舉辦中台灣燈會，今天是最後一天，有民眾爆料，互動區的「心願發射站」可以發送「回歸祖國」，卻不能發送「台灣獨立」，質疑是文字審查。民政局長吳世瑋澄清，不可能限制任何言論，是因為當晚人數眾多，操作系統發生問題。

一名網友在社群平台threads上爆料，昨晚去中央公園參觀燈會，看到心願發射站的互動區可以掃QRCode發送心願，有人發送的心願是「回歸祖國」，令其非常不舒服，打算發送「台灣獨立」，送出後系統卻出現「您的畫作包含不適當內容無法發出」，質疑是文字審查。

民進黨立委何欣純也在該篇文章下回應，表示如果屬實，是非常嚴重且無法忍耐的事情，台灣人民享有言論自由，即使在燈會，只要不涉及違法或煽動仇恨，公共平台都不應該差別審查特定政治言論，她會進一步了解狀況。

民政局說明，關於心願發射站操作異常的狀況，主因是昨日人潮較多，短時間內系統的使用頻率超過原始設計的負載量，才會出現異常，影響部分送出功能，目前已經恢復正常，互動裝置本身沒有限制文字內容。

吳世瑋強調，台中市政府絕對不會做文字篩選，尊重大家表達意願，不管是「中華民國萬歲」還是「台灣獨立」，都打得上去，系統設定本身就沒有任何限制；他也提醒，雖然不會限制言論，但如果在許願牆上罵人或涉及誹謗，可能要負另外法律責任。

中台灣燈會今天是最後一天，台中市長盧秀燕表示，到昨天為止，已有635萬人次參觀，超過去年的500萬人次，再創歷史新高，建議民眾把握今天最後機會，帶著姆明小提燈觀賞燈會。