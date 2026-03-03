白天賞花晚上看燈 彰化冬季雙活動吸引創紀錄430萬人次到訪

「2026彰化月影燈季」本月1日畫下圓滿句點，彰化縣府統計在這65天的展期，累計吸引330萬人次到訪，再度刷新歷屆紀錄，另在溪州公園舉辦的「花在彰化」活動，13天也創造百萬人次入園，有效帶動周邊餐飲、住宿與交通消費，提升在地觀光產值。

「彰化月影燈季」的主要場地在彰化八卦山大佛區、天空步道。縣府表示，隨著月影燈季結束，全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道將暫時休息，從3月8日起8月30日停止開放，辦理橋面板改善及環境設施優化工程。不過，全長700公尺的二期延伸工程已在上月啟用，串聯現有步道至民族新村並延伸至中興莊，供民眾散步、攬景。

縣府近年來在春節前後，都分別在北彰的八卦山舉辦「月影燈季」，南彰則在溪州公園舉辦「花在彰化」，是彰化冬季觀光的重要品牌， 「白天賞花 晚上看燈」已成為民眾走春第一選擇。

縣府城觀處表示，「2026彰化月影燈季」呼應馬年主軸，打造跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名的「跳跳馬戲團」主題燈區，透過角色燈組、沉浸式場景與互動裝置，營造歡樂氛圍。同時結合彰化子弟九把刀推出的賀歲片「功夫」元素，打造特別版大佛光雕展，將八卦山大佛轉換為大型光影舞台，65天展期共吸引330萬人次，打破歷屆紀錄。

縣府表示，「花在彰化」今年展期僅13天較去年15天短，一樣創造百萬參觀人次，未來將持續透過跨界合作與創新策展，深化城市旅遊魅力，讓更多旅客在花卉盛開與光影流轉之間，再次愛上彰化。

