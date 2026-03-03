快訊

台中足球園區工程達7成 副球場人工草皮拚國際認證

中央社／ 台中3日電

「台中市國際足球運動休閒園區」副球場人工草皮完成鋪設，由國際足球總會（FIFA）認可的專業技師進場檢測，朝取得國際認證邁進；足球園區工程目前進度約7成，預計7月完工。

台中市運動局今天發布新聞稿，斥資約新台幣15.2億元打造的「台中市國際足球運動休閒園區」，副球場人工草皮依國際標準規範施作，從基層整平、排水測試，到鋪設減震墊及透水織布等結構層，層層把關。

最後鋪設草高50毫米、符合國際足球總會QualityPro規格的人工草皮並採用軟木顆粒填充，兼顧球速、彈跳回饋、運動安全與環境友善；透過多層級配與精密整平工法，提高降雨後排水效率，草皮接縫採高精度施工方式，提升耐用性與穩定度，因應長期、高頻率使用需求。

運動局說明，依國際足球總會人工草皮場地檢測制度，場地須由合格技師進行多項測試，包括減震、垂直變形、垂直球回彈、表面規律性、球滾動、旋轉阻力等，以確保運動表現與使用安全；此次由AcoustoScan認證實驗室依規範辦理場地檢測，後續將彙整結果向國際足球總會申請正式認證。

運動局指出，足球園區工程目前進度約達7成，預計今年7月底完工，後續將辦理招商與室內裝修等相關作業。

經典賽／宮崎熱身賽天候變數 曾總：找方法維持手感

