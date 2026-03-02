台版萬聖節！鹿港「頂番鬧元宵」提燈遊行 在地名店送「鹿」提燈

明天元宵節，鹿港頂番將舉行一年一度的「頂番鬧元宵」活動，彰化蛋黃酥名店「新口味食品行」今年特別製作「吉祥祿鹿提燈」，致贈頂番國小學童，為傳統民俗增添創意與祝福，也期待學生提燈走入社區，參與宛如「台版萬聖節」的熱鬧活動。

頂番鬧元宵延續鹿港百年宗教信仰與聚落文化，每逢元宵期間封街遊行，吸引大批在地居民與外地遊客共襄盛舉，是鹿港元宵檔期的重要活動之一，也展現地方社區的凝聚力。

創立近40年的新口味食品行長期參與此一民俗。今年由第二代負責人王裕誠以校友身分，捐贈800份「DIY吉祥祿鹿提燈」給頂番國小學童。提燈以鹿港在地意象「鹿」為主角，結合極具代表性的蛋黃酥元素，轉化為兼具祝福寓意與實用性的紙製燈籠。

王裕誠指出，早年頂番鬧元宵有孩童向店家領燈火的習俗，如今改以提燈形式延續祝福，希望孩子透過提燈走入社區，建立對地方的記憶與認同。此次準備800個提燈發送，不僅是節慶活動的一環，更象徵地方店家、學校與社區長期互動與文化傳承的延續。

頂番國小校長王舜儀表示，每年鬧元宵時，學童提著燈籠到店家門口說吉祥話，許多店家準備糖果與美食回贈，熱鬧氣氛宛如「台版萬聖節」，孩子在走訪社區過程中，也加深對家鄉的認識。