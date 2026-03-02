聽新聞
法籍一家3口單車環島陷困境 台中警助宿廟埕獲讚
一對法國夫妻帶著4歲兒子來台，展開一個月的單車環島之旅，環島第7天行經台中市，卻因體力不支又陷入無處落腳困境。警方、里長合作解決住宿問題，法籍遊客大讚「更愛台灣了」。
烏日警分局今天透過文字稿表示，來自法國的一家3口，因有朋友曾來台旅行分享台灣的人情味，他們特地請了一個月的長假，帶著孩子踏上旅遊，想要體驗朋友口中的「真摯的溫暖」。環島第7天，3人來到台中市龍井區中央路，因天色漸暗、體力不支，陷入困境。
3人走進龍津派出所，先是因孩子急需借用廁所，後又詢問是否有露營區可休息。員警透過翻譯軟體了解需求，但因轄區內並無露營區，所長李冠霖聯繫三德里里長楊易明尋求協助，安排至聖德宮的廟埕暫宿。
員警親自帶路，確認廟埕有遮蔽處所及供水還有守望相助隊在旁邊，環境安全無虞，法籍一家3口自備簡易睡袋等，終能在異鄉安心卸下疲憊，補足精神繼續旅程。
李冠霖表示，為民服務不分對象，能及時伸出援手，除是履行職責，更是極佳的國民外交機會，成功向外國旅客展示台灣作為友善城市的美好形象。
