日月潭觀光巴士啟動 一日遊整合交通景點

南投縣政府輔導業者推出日月潭觀光巴士一日遊，今天起在「南投好好玩」網站販售，從台中干城站、高鐵站上車，前往日月潭、桃米生態村等景點，有效整合交通與觀光服務。

南投縣政府觀光處今天發布新聞稿表示，輔導觀光業者推出整合型旅運產品「日月潭 FunTOUR」觀光巴士，今天起正式在「南投好好玩」網站販售，打造結合交通、體驗、優惠觀光服務模式，除補足日月潭區域旅運整合缺口，並透過套票遊程擴及周邊特色景點。

觀光處表示，日月潭為台灣指標性國際觀光景區，每年吸引大量國內外旅客，由於遊客規劃多點行程常因需多次轉乘候車，影響行程順暢與彈性安排，加上國際旅客多以短時間停留、走訪環湖為主，導致日月潭周邊特色景點與在地產業消費動能仍有提升空間。

觀光處表示，輔導業者推出觀光巴士採台中往返日月潭一日遊模式，提供台中直達日月潭固定班次服務，除週三公休，每週6天、每天1班穩定出團，旅客免開車、免轉乘，一票即可輕鬆暢遊日月潭，行程在日月潭停留3.5小時，旅客可自費搭船遊湖、纜車或騎自行車。

觀光處表示，觀光巴士套票包含甜甜圈兌換券、紙教堂入園門票、妮娜巧克力夢想城堡全票、日月潭環湖巴士一日券；推出觀光巴士不僅提升區域交通整合度，更透過套票機制有效導流至周邊景點與商家，創造交通服務、觀光體驗雙軌並進新模式。