台中大雅小麥產業文化節 麥穗蹦馬戲3/7登場

115年大雅區小麥產業文化節將在3月7日登場。今年活動主題為「麥穗蹦馬戲」，當天除有農特產品展售，大雅區農會攜手餐飲業者，推出季節限定小麥創意料理，賞麥、食麥、暢遊麥田。

台中市大雅區為台灣小麥重要產地，大雅區農會3月7日在員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天寶興宮前麥田舉辦記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素。

為推廣小麥特色產業，大雅區農會攜手全國大飯店、上野國際宴會廳及老振芳婚宴會館，推出季節限定小麥創意料理，3月期間預約訂餐，可品嚐驚喜與創意的小麥饗宴。

活動現場以金黃麥田為主景，搭配五彩旗幡、主題裝置與互動體驗，營造出宛如馬戲團降臨田野的夢幻情境，民眾走進麥田，欣賞微風吹拂，小麥隨風搖曳的田園景色，感受麥鄉樂趣。