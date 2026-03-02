快訊

彰化農林漁牧業普查4月啟動 全縣9萬戶納入訪查

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣政府宣布將於4月10日至6月30日展開農林漁牧業普查，除了傳統派員面訪及留置填表方式外，民眾也可自行上網填報，縣府今天也宣導防詐騙。記者林敬家／攝影
彰化縣政府將於4月10日至6月30日展開農林漁牧業普查，彰化是農業大縣，普查戶數高達9萬多戶，居全國第2。除了傳統派員面訪及留置填表方式外，民眾也可自行上網填報。縣府提醒，近年詐騙案件頻傳，普查員將遵守「二會三不」原則，佩戴識別證，並絕不詢問普查表以外的隱私資料，民眾可安心配合。

農林漁牧業普查自1956年首辦，每5年舉辦一次，至今已是第15次。彰化縣長王惠美表示，普查旨在精確掌握地方農業資源分布、生產結構、勞動力特性及經營狀況，涵蓋農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務，以及漁撈和水產養殖等多類業者，這些數據將成為制定農業政策、評估風險的重要依據。

王惠美指出，彰化許多作物產量居全台前列，例如菊花產量占全台96%，農業政策牽一髮而動全身。面對國際競爭與人口老化，縣府透過評鑑、農業保險及地方加碼政策，全方位保障農民收益。她呼籲鄉親支持普查，共同掌握農業現況，提升彰化農業的品牌競爭力。

彰化縣政府宣布將於4月10日至6月30日展開農林漁牧業普查，彰化是農業大縣，普查戶數高達9萬多戶。記者林敬家／攝影
