農林漁牧業普查 南投揭2困境將動員500人下鄉家訪

行政院每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，南投縣政府今成立農林漁牧業普查處，5月起動員約500人展開實地訪查。縣府表示，由於農民高齡化，加上詐騙猖獗，增加普查難度，普查員作業辛苦，籲請縣民配合訪查提供詳實普查資訊。

副縣長王瑞德指出，農林漁牧業普查是每5年辦理1次的基本國勢調查，凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業均為普查對象，全縣約逾5萬戶，因普查規模龐大，今成立農林漁牧業普查處。

今年的農林漁牧業普查採二階段方式蒐集資料，第一階段於4月10日至30日，由行政院主計總處寄發致受訪戶（單位）函，民眾收到通知函後可自行上網填報；第二階段於5月1日至6月30日，由縣府及各鄉鎮市公所派員實地訪查。

農業處長蘇瑞祥表示，由於農民高齡化較不會使用網路填報，因此仍需人力訪查，但因農民大多一早就出門務農，白天常不在，因此普查人員多需利用晚間或假日家訪，相當辛苦，籲請縣民全力支持配合相關訪查作業，並提供詳實普查資訊。

王瑞德說，農林漁牧業普查人員分由縣府農業處、民政處、新聞及行政處與主計處同仁擔任，預計5月起會同地方公所動員約500人展開實地訪查，以利未來縣內農業政策及國是制定；但因現在詐騙猖獗，民眾受訪意願降低，增加普查難度。

縣府將嚴格要求普查員遵守「3不2會」不洩漏個資給任何人、不詢問與普查表無關資料、不用提供帳戶或存摺、會佩戴普查員證、會親自遞送致受訪戶函，民眾對普查有疑慮，可致電縣府主計處專線049-2232875、2201024或各公所查詢。