快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

農林漁牧業普查 南投揭2困境將動員500人下鄉家訪

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣農林漁牧業普查處2日成立，副縣長王瑞德說，縣府5月起將動員約500人下鄉實地訪查。記者賴香珊／攝影
南投縣農林漁牧業普查處2日成立，副縣長王瑞德說，縣府5月起將動員約500人下鄉實地訪查。記者賴香珊／攝影

行政院每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，南投縣政府今成立農林漁牧業普查處，5月起動員約500人展開實地訪查。縣府表示，由於農民高齡化，加上詐騙猖獗，增加普查難度，普查員作業辛苦，籲請縣民配合訪查提供詳實普查資訊。

副縣長王瑞德指出，農林漁牧業普查是每5年辦理1次的基本國勢調查，凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業均為普查對象，全縣約逾5萬戶，因普查規模龐大，今成立農林漁牧業普查處。

今年的農林漁牧業普查採二階段方式蒐集資料，第一階段於4月10日至30日，由行政院主計總處寄發致受訪戶（單位）函，民眾收到通知函後可自行上網填報；第二階段於5月1日至6月30日，由縣府及各鄉鎮市公所派員實地訪查。

農業處長蘇瑞祥表示，由於農民高齡化較不會使用網路填報，因此仍需人力訪查，但因農民大多一早就出門務農，白天常不在，因此普查人員多需利用晚間或假日家訪，相當辛苦，籲請縣民全力支持配合相關訪查作業，並提供詳實普查資訊。

王瑞德說，農林漁牧業普查人員分由縣府農業處、民政處、新聞及行政處與主計處同仁擔任，預計5月起會同地方公所動員約500人展開實地訪查，以利未來縣內農業政策及國是制定；但因現在詐騙猖獗，民眾受訪意願降低，增加普查難度。

縣府將嚴格要求普查員遵守「3不2會」不洩漏個資給任何人、不詢問與普查表無關資料、不用提供帳戶或存摺、會佩戴普查員證、會親自遞送致受訪戶函，民眾對普查有疑慮，可致電縣府主計處專線049-2232875、2201024或各公所查詢。

為因應全國性農林漁牧業普查，南投縣農林漁牧業普查處今成立揭牌，5月起展開實地訪查。記者賴香珊／攝影
為因應全國性農林漁牧業普查，南投縣農林漁牧業普查處今成立揭牌，5月起展開實地訪查。記者賴香珊／攝影

南投

延伸閱讀

農林漁牧普查下月啟動 北市前次普查約1萬家 3行政區最多

屏東農林漁牧普查處揭牌 強化氣候抗災有依據

北市農林漁牧業普查4月啟動 網路填報派員訪查

員林青年住宅369萬可入手 3月25日起開放申請抽籤

相關新聞

中台灣燈會明落幕…昨晚主燈秀突停電 觀旅局曝原因

中台灣燈會明天落幕，不少民眾把握最後時間前往賞燈，但姆明一族主燈秀昨晚7點突然停電，延後15分鐘後才恢復展演，引發討論，台中市觀光旅遊局表示，因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作。

農林漁牧業普查 南投揭2困境將動員500人下鄉家訪

行政院每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，南投縣政府今成立農林漁牧業普查處，5月起動員約500人展開實地訪查。縣府表示，由於農民高齡化，加上詐騙猖獗，增加普查難度，普查員作業辛苦，籲請縣民配合訪查提供詳實普查資訊。

影／南投燈會狂吸360萬人 許淑華卻嘆氣：受1因素影響難創新高

南投燈會上月14日登場，本周日將（8日）閉幕。唯受今年年假較長、下雨等影響，衝擊活動人潮，縣長許淑華今坦言，至228雖已累積360萬參觀人次，帶動周邊商機約2.5億元，但預估今年燈會人潮難突破去年550萬人次的最高紀錄。

台中機車騎士被狗追摔傷 動保處：若有飼主最高開罰1萬5千元

台中市梧棲區中61鄉道上月28日晚上發生狗追騎士事件，騎士摔車受傷，網友說這是第5名受害者；台中市動保處表示，已派員到場調查並執行專案捕捉，將持續2周、籲飼主善盡管理責任；若有飼主可罰3000元至1萬5000元。

影／台中大雅小麥產業文化節將開跑 感受小麥之鄉魅力

為推廣大雅區小麥特色產業、行銷台中優質農特產品，表揚長年付出農民，台中市大雅區農會本月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」。今天記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素，打造兼具產業深度與創意亮點的年度農業盛事。

植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看

植樹節將屆，林業保育署南投分署準備桃金孃、山黃槴等6種共9000株台灣原生種苗木，下周四（12日）植樹節當天上午10時於南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦「捐發票換樹苗」活動，每人限領5株，採現場發放，送完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。