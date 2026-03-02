快訊

台中機車騎士被狗追摔傷 動保處：若有飼主最高開罰1萬5千元

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中市梧棲區中61鄉道上月28日晚上發生狗追騎士事件，騎士摔車受傷，網友說這是第5名受害者；台中市動保處表示，已派員到場調查並執行專案捕捉，將持續2周、籲飼主善盡管理責任；若有飼主可罰3000元至1萬5000元。

台中市動保處表示，民眾反映梧棲區中61鄉道梧南路一帶，發生犬隻追逐人車造成民眾摔車受傷一事，台中市動保處已派員前往調查並執行專案捕捉，尚需進一步釐清犬隻是特定飼主飼養或為流浪犬。

動保處說明，為維護市民安全，今天下午加派人力前往巡視，初步調查案址周邊疑似有移工固定餵養情形，導致犬隻聚集，現場已架設誘捕籠強化捕捉，並將該地點列為為期2周的專案執行區域。若後續查明犬隻為有主犬隻，且飼主未妥善管理致犬隻疏縱，將依動物保護法第20條第1項規定裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

動保處提醒民眾，面對陌生犬隻追逐時，應遵守「二要五不」原則，即「要小心、要冷靜；不接近、不挑逗、不獨行、不快跑、不邊走邊吃」，降低犬隻攻擊或追逐風險。如遇緊急情況，可通報動保處或撥打1999市民專線反映。

台中市 機車騎士 台中

相關新聞

中台灣燈會明落幕…昨晚主燈秀突停電 觀旅局曝原因

中台灣燈會明天落幕，不少民眾把握最後時間前往賞燈，但姆明一族主燈秀昨晚7點突然停電，延後15分鐘後才恢復展演，引發討論，台中市觀光旅遊局表示，因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作。

農林漁牧業普查 南投揭2困境將動員500人下鄉家訪

行政院每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，南投縣政府今成立農林漁牧業普查處，5月起動員約500人展開實地訪查。縣府表示，由於農民高齡化，加上詐騙猖獗，增加普查難度，普查員作業辛苦，籲請縣民配合訪查提供詳實普查資訊。

影／南投燈會狂吸360萬人 許淑華卻嘆氣：受1因素影響難創新高

南投燈會上月14日登場，本周日將（8日）閉幕。唯受今年年假較長、下雨等影響，衝擊活動人潮，縣長許淑華今坦言，至228雖已累積360萬參觀人次，帶動周邊商機約2.5億元，但預估今年燈會人潮難突破去年550萬人次的最高紀錄。

影／台中大雅小麥產業文化節將開跑 感受小麥之鄉魅力

為推廣大雅區小麥特色產業、行銷台中優質農特產品，表揚長年付出農民，台中市大雅區農會本月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」。今天記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素，打造兼具產業深度與創意亮點的年度農業盛事。

植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看

植樹節將屆，林業保育署南投分署準備桃金孃、山黃槴等6種共9000株台灣原生種苗木，下周四（12日）植樹節當天上午10時於南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦「捐發票換樹苗」活動，每人限領5株，採現場發放，送完為止。

