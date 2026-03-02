台中機車騎士被狗追摔傷 動保處：若有飼主最高開罰1萬5千元

台中市梧棲區中61鄉道上月28日晚上發生狗追騎士事件，騎士摔車受傷，網友說這是第5名受害者；台中市動保處表示，已派員到場調查並執行專案捕捉，將持續2周、籲飼主善盡管理責任；若有飼主可罰3000元至1萬5000元。

台中市動保處表示，民眾反映梧棲區中61鄉道梧南路一帶，發生犬隻追逐人車造成民眾摔車受傷一事，台中市動保處已派員前往調查並執行專案捕捉，尚需進一步釐清犬隻是特定飼主飼養或為流浪犬。

動保處說明，為維護市民安全，今天下午加派人力前往巡視，初步調查案址周邊疑似有移工固定餵養情形，導致犬隻聚集，現場已架設誘捕籠強化捕捉，並將該地點列為為期2周的專案執行區域。若後續查明犬隻為有主犬隻，且飼主未妥善管理致犬隻疏縱，將依動物保護法第20條第1項規定裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

動保處提醒民眾，面對陌生犬隻追逐時，應遵守「二要五不」原則，即「要小心、要冷靜；不接近、不挑逗、不獨行、不快跑、不邊走邊吃」，降低犬隻攻擊或追逐風險。如遇緊急情況，可通報動保處或撥打1999市民專線反映。