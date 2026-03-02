快訊

南投燈會人潮減 許淑華：盤點好經驗精進不足

中央社／ 南投縣2日電

南投燈會2月14日登場，截至2月28日累計360萬參觀人次，去年開展15天則達約400萬人次。南投縣許淑華今天說，人潮雖未超過去年，但累積非常多好評，明年燈會持續精進。

許淑華上午主持縣務會議表示，感謝縣府人員春節期間輪值燈會勤務服務遊客，讓鄉親及全國遊客輕鬆暢遊；南投燈會精彩繽紛活動將於3月8日閉幕，邀還沒到場感受南投燈會之美的全國遊客，趕快把握時間呼朋引伴來南投賞燈，留下今年春節最美好回憶。

許淑華說，規劃時便評估參觀人數無法超越去年，但動線、花燈、設施及參觀品質皆是最佳規劃，統計至2月28日累計360萬參觀人次，帶動約新台幣2億5000萬元周邊商機，人潮雖未超過去年，但也累積非常多好評，將盤點今年好的經驗作為明年規劃參考並精進不足。

縣府人員表示，國中、小學今年寒假於2月23日開學，但燈會持續至3月8日，學生開學連帶影響燈會參觀人次，加上民眾多選擇出國旅遊，也影響國旅市場；統計往年農曆正月初三、初四燈會人潮最多，單日最高可達50萬人次，但今年單日最高僅達約29萬人次。

另外，南投縣政府觀光處今天表示，日本靜岡縣濱松市濱名湖與南投縣日月潭締結為姐妹湖10週年，濱松市首度設燈參展南投燈會，日方也率隊參訪，觀光處邀日月潭觀光圈聯盟、南投縣渡船遊艇商業同業公會陪同交流，並安排在燈會主舞台介紹濱松市景點。

燈會 許淑華 南投縣

中台灣燈會明落幕…昨晚主燈秀突停電 觀旅局曝原因

中台灣燈會明天落幕，不少民眾把握最後時間前往賞燈，但姆明一族主燈秀昨晚7點突然停電，延後15分鐘後才恢復展演，引發討論，台中市觀光旅遊局表示，因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作。

影／台中大雅小麥產業文化節將開跑 感受小麥之鄉魅力

為推廣大雅區小麥特色產業、行銷台中優質農特產品，表揚長年付出農民，台中市大雅區農會本月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」。今天記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素，打造兼具產業深度與創意亮點的年度農業盛事。

植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看

植樹節將屆，林業保育署南投分署準備桃金孃、山黃槴等6種共9000株台灣原生種苗木，下周四（12日）植樹節當天上午10時於南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦「捐發票換樹苗」活動，每人限領5株，採現場發放，送完為止。

迎戰WBC應援升級 台中府前廣場神秘嘉賓助「抗日成功」

2026年世界棒球經典賽（WBC）開賽倒數，台中市政府今天公布府前廣場直播應援活動規畫，四場中華隊預賽將全程轉播，並結合啦啦隊、應援團、抽獎活動與限量美食，打造大型戶外觀賽派對，邀球迷齊聚為中華隊集氣。

彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

