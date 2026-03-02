南投燈會人潮減 許淑華：盤點好經驗精進不足

南投燈會2月14日登場，截至2月28日累計360萬參觀人次，去年開展15天則達約400萬人次。南投縣長許淑華今天說，人潮雖未超過去年，但累積非常多好評，明年燈會持續精進。

許淑華上午主持縣務會議表示，感謝縣府人員春節期間輪值燈會勤務服務遊客，讓鄉親及全國遊客輕鬆暢遊；南投燈會精彩繽紛活動將於3月8日閉幕，邀還沒到場感受南投燈會之美的全國遊客，趕快把握時間呼朋引伴來南投賞燈，留下今年春節最美好回憶。

許淑華說，規劃時便評估參觀人數無法超越去年，但動線、花燈、設施及參觀品質皆是最佳規劃，統計至2月28日累計360萬參觀人次，帶動約新台幣2億5000萬元周邊商機，人潮雖未超過去年，但也累積非常多好評，將盤點今年好的經驗作為明年規劃參考並精進不足。

縣府人員表示，國中、小學今年寒假於2月23日開學，但燈會持續至3月8日，學生開學連帶影響燈會參觀人次，加上民眾多選擇出國旅遊，也影響國旅市場；統計往年農曆正月初三、初四燈會人潮最多，單日最高可達50萬人次，但今年單日最高僅達約29萬人次。

另外，南投縣政府觀光處今天表示，日本靜岡縣濱松市濱名湖與南投縣日月潭締結為姐妹湖10週年，濱松市首度設燈參展南投燈會，日方也率隊參訪，觀光處邀日月潭觀光圈聯盟、南投縣渡船遊艇商業同業公會陪同交流，並安排在燈會主舞台介紹濱松市景點。