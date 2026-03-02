聽新聞
台中古蹟辦特賣會挨批失文化底蘊 市府：嚴控人流
台中議員江肇國今天表示，市定古蹟台灣府儒考棚春節期間變成特賣會場，批評市府不在乎文史古蹟，讓城市失去文化底蘊；市府回覆，嚴控人流確保古蹟建築安全及參觀品質。
清水國民暨兒童運動中心2月初外租舉辦大型「家具名床大展」，引發爭議，中市府開罰外包廠商。春節期間，市定古蹟台灣府儒考棚也變成特賣會場地。
民進黨台中議員江肇國今天告訴媒體，盧市府只在乎賣地、抽獎、購物節，文史古蹟幾乎由中央補助修復，市府則雙手一攤不管，讓古蹟變成內衣、化妝品特賣會場；文史建物不是不能有商業行為，但要有效管理，不是委外廠商就什麼都不管，城市失去文化底蘊，文化城美譽蒙羞。
台中市文化局透過文字稿回覆，儒考棚目前由民間廠商「共感地景創作有限公司」依約經營，內容涵蓋展演、餐飲與商品展售；此次市集屬短期、個案性質的品牌合作，事前已依規報備，並嚴格控管人流，確保古蹟建築安全與參觀品質。
依據台中文資處網站，台灣府儒考棚落成清光緒年間，台灣升格建省後，中部興建「台灣省城」與舉行科舉考試的試院考棚；日治後改作為中部地方行政單位辦公廳舍；民國95年由市府公告指定為市定古蹟，民國108年修復工程竣工。
