快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中大雅小麥產業文化節將開跑 感受小麥之鄉魅力

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影
台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影

為推廣大雅區小麥特色產業、行銷台中優質農特產品，表揚長年付出農民，台中市大雅區農會本月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」。今天記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素，打造兼具產業深度與創意亮點的年度農業盛事。

​大雅區為全台灣重要的小麥產地之一，生產的小麥品質優良、風味獨具，是在地農業發展的重要象徵。透過小麥產業文化節的舉辦，展現農民用心耕耘的成果，也讓更多民眾認識大雅農業的特色與價值，進一步支持在地農業。

活動將結合台中市農特產品展售，邀集各區農會及優質農民共襄盛舉，現場展售新鮮蔬果、特色農產加工品及地方伴手禮；慶祝農民節，大會舉行農民節表揚典禮，公開表揚大雅區在農業生產、技術改良、產業推動及農會事務上表現卓越的模範農民與績優人員。

2026馬年系列活動以「馬戲團」為核心意象，推出年度主題「麥穗蹦馬戲」，結合麥穗象徵的豐收意涵與馬戲團充滿戲劇張力與歡樂氛圍的表演元素，將傳統農耕場域轉化為兼具文化深度與想像力的節慶舞台。

活動現場以金黃麥田為主景，搭配五彩旗幟、主題裝置與互動體驗，營造出宛如馬戲團降臨田野的夢幻情境，小麥隨風搖曳，讓到場者感受小麥之鄉魅力。

台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影
台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影

台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影
台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影

台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影
台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影

台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影
台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影

小麥 台中

延伸閱讀

楊梅熱鬧慶元宵！千人踩街表演揭幕 串連三大車站燈區

台灣蘭展「賞花＋賞味」雙重體驗 南市府推農會開箱樂

農田隱形細網成殺鳥陷阱 台中甜柿農套袋防鳥食 老鷹模型也上場

歡慶百年傳統文化 「2026台中東勢新丁粄節」將盛大登場

相關新聞

中台灣燈會明落幕…昨晚主燈秀突停電 觀旅局曝原因

中台灣燈會明天落幕，不少民眾把握最後時間前往賞燈，但姆明一族主燈秀昨晚7點突然停電，延後15分鐘後才恢復展演，引發討論，台中市觀光旅遊局表示，因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作。

影／台中大雅小麥產業文化節將開跑 感受小麥之鄉魅力

為推廣大雅區小麥特色產業、行銷台中優質農特產品，表揚長年付出農民，台中市大雅區農會本月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」。今天記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素，打造兼具產業深度與創意亮點的年度農業盛事。

植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看

植樹節將屆，林業保育署南投分署準備桃金孃、山黃槴等6種共9000株台灣原生種苗木，下周四（12日）植樹節當天上午10時於南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦「捐發票換樹苗」活動，每人限領5株，採現場發放，送完為止。

迎戰WBC應援升級 台中府前廣場神秘嘉賓助「抗日成功」

2026年世界棒球經典賽（WBC）開賽倒數，台中市政府今天公布府前廣場直播應援活動規畫，四場中華隊預賽將全程轉播，並結合啦啦隊、應援團、抽獎活動與限量美食，打造大型戶外觀賽派對，邀球迷齊聚為中華隊集氣。

彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。