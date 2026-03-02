影／台中大雅小麥產業文化節將開跑 感受小麥之鄉魅力

為推廣大雅區小麥特色產業、行銷台中優質農特產品，表揚長年付出農民，台中市大雅區農會本月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」。今天記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素，打造兼具產業深度與創意亮點的年度農業盛事。

​大雅區為全台灣重要的小麥產地之一，生產的小麥品質優良、風味獨具，是在地農業發展的重要象徵。透過小麥產業文化節的舉辦，展現農民用心耕耘的成果，也讓更多民眾認識大雅農業的特色與價值，進一步支持在地農業。

活動將結合台中市農特產品展售，邀集各區農會及優質農民共襄盛舉，現場展售新鮮蔬果、特色農產加工品及地方伴手禮；慶祝農民節，大會舉行農民節表揚典禮，公開表揚大雅區在農業生產、技術改良、產業推動及農會事務上表現卓越的模範農民與績優人員。

2026馬年系列活動以「馬戲團」為核心意象，推出年度主題「麥穗蹦馬戲」，結合麥穗象徵的豐收意涵與馬戲團充滿戲劇張力與歡樂氛圍的表演元素，將傳統農耕場域轉化為兼具文化深度與想像力的節慶舞台。

活動現場以金黃麥田為主景，搭配五彩旗幟、主題裝置與互動體驗，營造出宛如馬戲團降臨田野的夢幻情境，小麥隨風搖曳，讓到場者感受小麥之鄉魅力。

台中市大雅區農會3月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，今天辦記者會說明活動內容。記者游振昇／攝影

