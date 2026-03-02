快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

中台灣燈會明落幕…昨晚主燈秀突停電 觀旅局曝原因

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
中台灣燈會今年主燈秀「極光下的姆明谷」，全台首創機械動態氣膜、2公頃全景式環境劇場，營造幸福氛圍，吸引大批民眾前往觀賞。記者余采瀅／攝影
中台灣燈會今年主燈秀「極光下的姆明谷」，全台首創機械動態氣膜、2公頃全景式環境劇場，營造幸福氛圍，吸引大批民眾前往觀賞。記者余采瀅／攝影

台灣燈會明天落幕，不少民眾把握最後時間前往賞燈，但姆明一族主燈秀昨晚7點突然停電，延後15分鐘後才恢復展演，引發討論，台中市觀光旅遊局表示，因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作。

中台灣燈會今年引進國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」，在中央公園規劃七大燈區，主燈秀「極光下的姆明谷」，全台首創機械動態氣膜、2公頃全景式環境劇場，營造幸福氛圍，吸引大批民眾前往觀賞。不過，昨晚7時卻突然停電，主燈秀無法運作，民眾將影片PO網，引發熱議。

有網友PO文說「用電過度沒電了」、「有在動沒有音樂尷尬」，也有人諷刺說「三分鐘的主燈應是看了二十分鐘」、「台中燈會主燈壞掉，認真趕工的工作人員」。

觀旅局表示，中台灣燈會昨晚19時場的主燈秀延後展演，原因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作，主燈秀於19時15分正常展演。

觀旅局說，為避免類似情況再發生，已要求策展團隊持續落實主燈區巡檢機制，並督責後台工作人員加強管制人員進出，將「極光下的姆明谷」最美的模樣，呈現在現場民眾眼前。

台灣燈會 台中市

延伸閱讀

台灣燈會3月3日嘉義登場 10分鐘萬發煙火秀震撼夜空

中台灣燈會活動 集滿台中姆明5處打卡點送姆明一族郵票

中台灣燈會遊客說看到假花失望 中市觀旅局：配合燈會夜間發光

中台灣燈會「姆明燈區」除夕休展 明起開展 交通局籲善用接駁車

相關新聞

中台灣燈會明落幕…昨晚主燈秀突停電 觀旅局曝原因

中台灣燈會明天落幕，不少民眾把握最後時間前往賞燈，但姆明一族主燈秀昨晚7點突然停電，延後15分鐘後才恢復展演，引發討論，台中市觀光旅遊局表示，因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作。

影／台中大雅小麥產業文化節將開跑 感受小麥之鄉魅力

為推廣大雅區小麥特色產業、行銷台中優質農特產品，表揚長年付出農民，台中市大雅區農會本月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」。今天記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素，打造兼具產業深度與創意亮點的年度農業盛事。

植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看

植樹節將屆，林業保育署南投分署準備桃金孃、山黃槴等6種共9000株台灣原生種苗木，下周四（12日）植樹節當天上午10時於南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦「捐發票換樹苗」活動，每人限領5株，採現場發放，送完為止。

迎戰WBC應援升級 台中府前廣場神秘嘉賓助「抗日成功」

2026年世界棒球經典賽（WBC）開賽倒數，台中市政府今天公布府前廣場直播應援活動規畫，四場中華隊預賽將全程轉播，並結合啦啦隊、應援團、抽獎活動與限量美食，打造大型戶外觀賽派對，邀球迷齊聚為中華隊集氣。

彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。