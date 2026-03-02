中台灣燈會明落幕…昨晚主燈秀突停電 觀旅局曝原因

中台灣燈會明天落幕，不少民眾把握最後時間前往賞燈，但姆明一族主燈秀昨晚7點突然停電，延後15分鐘後才恢復展演，引發討論，台中市觀光旅遊局表示，因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作。

中台灣燈會今年引進國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」，在中央公園規劃七大燈區，主燈秀「極光下的姆明谷」，全台首創機械動態氣膜、2公頃全景式環境劇場，營造幸福氛圍，吸引大批民眾前往觀賞。不過，昨晚7時卻突然停電，主燈秀無法運作，民眾將影片PO網，引發熱議。

有網友PO文說「用電過度沒電了」、「有在動沒有音樂尷尬」，也有人諷刺說「三分鐘的主燈應是看了二十分鐘」、「台中燈會主燈壞掉，認真趕工的工作人員」。

觀旅局表示，中台灣燈會昨晚19時場的主燈秀延後展演，原因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作，主燈秀於19時15分正常展演。

觀旅局說，為避免類似情況再發生，已要求策展團隊持續落實主燈區巡檢機制，並督責後台工作人員加強管制人員進出，將「極光下的姆明谷」最美的模樣，呈現在現場民眾眼前。