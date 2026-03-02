員林青年住宅369萬可入手 3月25日起開放申請抽籤

只要花369萬即可在員林市區買房；彰化縣府公布員林青年住宅承購辦法，住宅分1房及2房兩種房型，最低價為369萬、最高為877萬，20至45歲縣民只要設籍滿3年，即可申請抽籤。

由彰化縣政府興建的員林青年住宅，位在員林市三條里條和街1巷旁，鄰近彰南運動中心、員林晴雨籃球場及員農黃昏市場等，住宅在民國113年8月動工，預計今年5月完工。

員林青宅房型1房有14戶，2房有28戶，汽車停車位規劃在地下室，共計21席，機車停車位規劃於平面戶外空間，共計71格。

彰化縣政府青年發展處今天公布青宅承購辦法，20歲至45歲設籍滿3年的彰化縣民，只要家庭成員沒有自有住宅，持有所有土地公告現值總額不超過新台幣1000萬元，都可參加承購抽籤。

青發處說明，1房型每戶約12.85坪，2房型每戶約28.75坪，都不含車位面積；至於出售價格區間，1房型約為新台幣369萬至406萬、2房型798萬至877萬，汽車平面停車位則為155萬至170萬元。

青發處表示，申請時間為3月25日至4月23日，另因戶數有限，公開抽籤決定承購人，正取42人、備取84人，其中正取有7人為優先承購戶，讓設籍員林市、大村鄉及永靖鄉符合資格青年優先承購。

縣府青發處提醒，青年住宅在所有權移轉登記日起5年內，所有權人不得出售、租賃、出典、贈與、互易或信託移轉予他人。