植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

2026-03-01 14:54