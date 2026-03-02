快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
林業保育署南投分署於12日植樹節當天在南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦捐發票換樹苗活動。本報資料照，林保署南投分署提供
林業保育署南投分署於12日植樹節當天在南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦捐發票換樹苗活動。本報資料照，林保署南投分署提供

植樹節將屆，林業保育署南投分署準備桃金孃、山黃槴等6種共9000株台灣原生種苗木，下周四（12日）植樹節當天上午10時於南投、台中彰化及雲林4縣市8部站舉辦「捐發票換樹苗」活動，每人限領5株，採現場發放，送完為止。

林保署南投分署指出，春天最適合植樹，該分署近年結合社會公益持續推廣台灣原生樹種，將於下周四（12日）植樹節當天在分署本部和台中、埔里、水里、丹大、竹山5工作站，以及田中、林內2分站共8處辦理「捐發票換樹苗」活動。

今年植樹月主題為「原地扎根•韌性森活」，依該分署育苗挑選發放桃金孃、烏來杜鵑、台灣天仙果、山黃梔、厚葉石斑木及田代氏石斑木等6種台灣原生種苗木，合計共9000株，將在植樹節當天上午10時在其部站8個贈苗點同步發放。

該分署表示，此次贈苗地點涵蓋南投、台中、彰化及雲林4縣市，其中草屯本部、台中、埔里、水里、丹大等5處均準備1500株苗木，竹山工作站900株，田中、林內2分站各備300株，民眾可憑今年1至3月發票兌換領取，每人限領5株。

該分署建議有意領取的民眾可先至該分署網站（https://nantou.forest.gov.tw/）業務公告區查閱各樹苗種類、照片、特性、適宜種植地點及各隊部數量，再前往換取；而該贈苗活動均為現場發放，不接受預約保留，需自備提袋領苗，送完為止。

桃金孃。圖／林保署南投分署提供
桃金孃。圖／林保署南投分署提供

臺灣天仙果。圖／林保署南投分署提供
臺灣天仙果。圖／林保署南投分署提供

田代氏石斑木。圖／林保署南投分署提供
田代氏石斑木。圖／林保署南投分署提供

厚葉石斑木。圖／林保署南投分署提供
厚葉石斑木。圖／林保署南投分署提供

烏來杜鵑。圖／林保署南投分署提供
烏來杜鵑。圖／林保署南投分署提供

山黃梔。圖／林保署南投分署提供
山黃梔。圖／林保署南投分署提供

南投 彰化 台中

延伸閱讀

彰化法拍元宵將登場 多筆4拍不動產吸睛

觀霧「霧社櫻王」3月初盛開！「櫻花食堂」同步開張

台灣蘭展「賞花＋賞味」雙重體驗 南市府推農會開箱樂

超搶手！台北燈節變形金剛小提燈今起發放 時間地點一次看

相關新聞

中台灣燈會明落幕…昨晚主燈秀突停電 觀旅局曝原因

中台灣燈會明天落幕，不少民眾把握最後時間前往賞燈，但姆明一族主燈秀昨晚7點突然停電，延後15分鐘後才恢復展演，引發討論，台中市觀光旅遊局表示，因為後台音響訊號線接頭脫落，經策展團隊立即巡檢，重新插上接頭並加固後即恢復運作。

影／台中大雅小麥產業文化節將開跑 感受小麥之鄉魅力

為推廣大雅區小麥特色產業、行銷台中優質農特產品，表揚長年付出農民，台中市大雅區農會本月7日將在大雅區員林里寶興宮前廣場舉辦「115年度大雅區小麥產業文化節—台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」。今天記者會說明活動融合農業、文化、藝術與教育元素，打造兼具產業深度與創意亮點的年度農業盛事。

植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看

植樹節將屆，林業保育署南投分署準備桃金孃、山黃槴等6種共9000株台灣原生種苗木，下周四（12日）植樹節當天上午10時於南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦「捐發票換樹苗」活動，每人限領5株，採現場發放，送完為止。

迎戰WBC應援升級 台中府前廣場神秘嘉賓助「抗日成功」

2026年世界棒球經典賽（WBC）開賽倒數，台中市政府今天公布府前廣場直播應援活動規畫，四場中華隊預賽將全程轉播，並結合啦啦隊、應援團、抽獎活動與限量美食，打造大型戶外觀賽派對，邀球迷齊聚為中華隊集氣。

彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。