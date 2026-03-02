聽新聞
植樹節送樹苗！中部4縣市9000株苗 領取方式、地點一次看
植樹節將屆，林業保育署南投分署準備桃金孃、山黃槴等6種共9000株台灣原生種苗木，下周四（12日）植樹節當天上午10時於南投、台中、彰化及雲林4縣市8部站舉辦「捐發票換樹苗」活動，每人限領5株，採現場發放，送完為止。
林保署南投分署指出，春天最適合植樹，該分署近年結合社會公益持續推廣台灣原生樹種，將於下周四（12日）植樹節當天在分署本部和台中、埔里、水里、丹大、竹山5工作站，以及田中、林內2分站共8處辦理「捐發票換樹苗」活動。
今年植樹月主題為「原地扎根•韌性森活」，依該分署育苗挑選發放桃金孃、烏來杜鵑、台灣天仙果、山黃梔、厚葉石斑木及田代氏石斑木等6種台灣原生種苗木，合計共9000株，將在植樹節當天上午10時在其部站8個贈苗點同步發放。
該分署表示，此次贈苗地點涵蓋南投、台中、彰化及雲林4縣市，其中草屯本部、台中、埔里、水里、丹大等5處均準備1500株苗木，竹山工作站900株，田中、林內2分站各備300株，民眾可憑今年1至3月發票兌換領取，每人限領5株。
該分署建議有意領取的民眾可先至該分署網站（https://nantou.forest.gov.tw/）業務公告區查閱各樹苗種類、照片、特性、適宜種植地點及各隊部數量，再前往換取；而該贈苗活動均為現場發放，不接受預約保留，需自備提袋領苗，送完為止。
