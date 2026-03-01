快訊

迎戰WBC應援升級 台中府前廣場神秘嘉賓助「抗日成功」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕手拿象徵「抗澳成功」的袋鼠玩偶，期許中華隊首戰抗澳告捷。圖／市府新聞局提供 陳秋雲
台中市長盧秀燕手拿象徵「抗澳成功」的袋鼠玩偶，期許中華隊首戰抗澳告捷。圖／市府新聞局提供 陳秋雲

2026年世界棒球經典賽（WBC）開賽倒數，台中市政府今天公布府前廣場直播應援活動規畫，四場中華隊預賽將全程轉播，並結合啦啦隊、應援團、抽獎活動與限量美食，打造大型戶外觀賽派對，邀球迷齊聚為中華隊集氣。

台中市運動局長游志祥表示，3月5日上午11時中華隊首戰澳洲，因適逢平日上午上班時段，現場將以轉播為主，不安排應援團；3月6日6時對戰日本，以及7、8日上午11時的賽事，都將派出應援團帶動氣氛。

其中，「台日大戰」更邀請神秘嘉賓驚喜現身，並限量發放隱藏版「抗日美食」，讓球迷在熱血吶喊中共享觀賽樂趣。

運動局指出，本屆中華隊陣容堅強，來自台中的強力打者張育成與終結者曾峻岳備受矚目。張育成在2023年經典賽A組預賽於台中洲際棒球場擊出兩支全壘打，奪下分組最有價值球員；曾峻岳則在2026年資格賽關鍵戰役火球連發，助隊搶下正賽門票。兩位「台中出品」好手，此次也肩負晉級八強、前進邁阿密的重任。

運動局表示，自二月起推出「周周抽好禮」暖身活動，3月5到8日直播期間再加碼抽出中華隊周邊應援小物，盼延續城市棒球熱潮。

市府強調，即使賽事落在上班時段，仍將全程轉播，陪伴市民即時關注戰況，在城市中心凝聚為國家隊加油的力量。

邁阿密 張育成 中華隊 曾峻岳 台中

相關新聞

盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

彰化騎福嘉年華登場 車友挑戰86公里宮廟單車之旅

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者從王功福海宮出發，沿途串聯埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮等宮廟，挑戰全程約 86 公里的單車之旅，不僅能走訪宮廟文化，也能賞玩彰化在地風情。

農田隱形細網成殺鳥陷阱 台中甜柿農套袋防鳥食 老鷹模型也上場

台中市東勢甜柿聞名，一名果農說，甜柿採收期，果農多以套袋防保護果實也防止鳥食，也有果農放鞭炮或在樹上掛老鷹與蛇的模型嚇鳥，很少果農會掛鳥網，因為曾有果農掛網被爬山民眾發現檢舉，果農因此被開罰單，得不償失。

台中市6年查獲541未登記工廠

二○二○年工廠管理輔導法新制上路以來，台中市經發局全面推動未登記工廠納管與管理，六年累計稽查近六千家次疑似未登記工廠，查...

鹿港外海喜見瀕絕白海豚 民眾拍到粉紅媽帶灰色仔悠游

近日有民眾在鹿港外海拍到數隻白海豚悠游的粉紅身影，令人驚喜。環團及保育界人士表示，西部海域推估白海豚不到50隻，屬瀕臨絕種野生動物，應避免過度開發及干擾，危及生存；縣府農業處表示，海洋野生動物重要棲息環境的開發利用，都有嚴格把關。

