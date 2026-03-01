迎戰WBC應援升級 台中府前廣場神秘嘉賓助「抗日成功」

2026年世界棒球經典賽（WBC）開賽倒數，台中市政府今天公布府前廣場直播應援活動規畫，四場中華隊預賽將全程轉播，並結合啦啦隊、應援團、抽獎活動與限量美食，打造大型戶外觀賽派對，邀球迷齊聚為中華隊集氣。

台中市運動局長游志祥表示，3月5日上午11時中華隊首戰澳洲，因適逢平日上午上班時段，現場將以轉播為主，不安排應援團；3月6日6時對戰日本，以及7、8日上午11時的賽事，都將派出應援團帶動氣氛。

其中，「台日大戰」更邀請神秘嘉賓驚喜現身，並限量發放隱藏版「抗日美食」，讓球迷在熱血吶喊中共享觀賽樂趣。

運動局指出，本屆中華隊陣容堅強，來自台中的強力打者張育成與終結者曾峻岳備受矚目。張育成在2023年經典賽A組預賽於台中洲際棒球場擊出兩支全壘打，奪下分組最有價值球員；曾峻岳則在2026年資格賽關鍵戰役火球連發，助隊搶下正賽門票。兩位「台中出品」好手，此次也肩負晉級八強、前進邁阿密的重任。

運動局表示，自二月起推出「周周抽好禮」暖身活動，3月5到8日直播期間再加碼抽出中華隊周邊應援小物，盼延續城市棒球熱潮。

市府強調，即使賽事落在上班時段，仍將全程轉播，陪伴市民即時關注戰況，在城市中心凝聚為國家隊加油的力量。