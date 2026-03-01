快訊

彰縣推動地方產業創新研發 最高補助200萬

中央社／ 彰化1日電

彰化縣府表示，為推動在地產業轉型，地方產業創新研發推動計畫4月1日起受理申請，單一企業最高補助100萬元，2家廠商聯合申請，補助上限可至200萬元，以利整合資源、分攤風險。

彰化縣政府今天透過新聞稿說明，為推動在地產業轉型、激發創新能量，縣府編列經費新台幣3000萬元，執行地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）。

縣府指出，地方型SBIR在民國114年有103家廠商申請，核定62家，總核定補助經費4797萬1000元，帶動企業投入7800萬元，顯示企業對創新研發投入意願升溫；今年將針對數位轉型、自動化與智慧化及能源轉型等關鍵領域，提供加分誘因，引導企業對準市場趨勢與減碳發展，在創新路上站穩腳步。

縣府說明，為持續推動聯合申請機制，鼓勵企業透過上下游或跨域合作方式共同提案，放大研發綜效，今年單一企業最高補助金額為100萬元，2家廠商聯合申請，補助上限可提高至200萬元；希望透過資源整合與風險分攤，加速技術落地，也有助建立長期產業夥伴關係。

縣府指出，為協助廠商了解計畫申請流程與撰寫要點，3月11日將在縣府城觀處多媒體視聽室、13日在社頭織足藏樂館及18日在彰濱產業園區服務中心，共舉辦3場說明會，只要設立在彰化縣且符合中小企業認定標準廠商，皆可參加並提案。

相關新聞

盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

彰化騎福嘉年華登場 車友挑戰86公里宮廟單車之旅

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者從王功福海宮出發，沿途串聯埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮等宮廟，挑戰全程約 86 公里的單車之旅，不僅能走訪宮廟文化，也能賞玩彰化在地風情。

農田隱形細網成殺鳥陷阱 台中甜柿農套袋防鳥食 老鷹模型也上場

台中市東勢甜柿聞名，一名果農說，甜柿採收期，果農多以套袋防保護果實也防止鳥食，也有果農放鞭炮或在樹上掛老鷹與蛇的模型嚇鳥，很少果農會掛鳥網，因為曾有果農掛網被爬山民眾發現檢舉，果農因此被開罰單，得不償失。

台中市6年查獲541未登記工廠

二○二○年工廠管理輔導法新制上路以來，台中市經發局全面推動未登記工廠納管與管理，六年累計稽查近六千家次疑似未登記工廠，查...

鹿港外海喜見瀕絕白海豚 民眾拍到粉紅媽帶灰色仔悠游

近日有民眾在鹿港外海拍到數隻白海豚悠游的粉紅身影，令人驚喜。環團及保育界人士表示，西部海域推估白海豚不到50隻，屬瀕臨絕種野生動物，應避免過度開發及干擾，危及生存；縣府農業處表示，海洋野生動物重要棲息環境的開發利用，都有嚴格把關。

