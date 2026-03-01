彰縣推動地方產業創新研發 最高補助200萬

彰化縣府表示，為推動在地產業轉型，地方產業創新研發推動計畫4月1日起受理申請，單一企業最高補助100萬元，2家廠商聯合申請，補助上限可至200萬元，以利整合資源、分攤風險。

彰化縣政府今天透過新聞稿說明，為推動在地產業轉型、激發創新能量，縣府編列經費新台幣3000萬元，執行地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）。

縣府指出，地方型SBIR在民國114年有103家廠商申請，核定62家，總核定補助經費4797萬1000元，帶動企業投入7800萬元，顯示企業對創新研發投入意願升溫；今年將針對數位轉型、自動化與智慧化及能源轉型等關鍵領域，提供加分誘因，引導企業對準市場趨勢與減碳發展，在創新路上站穩腳步。

縣府說明，為持續推動聯合申請機制，鼓勵企業透過上下游或跨域合作方式共同提案，放大研發綜效，今年單一企業最高補助金額為100萬元，2家廠商聯合申請，補助上限可提高至200萬元；希望透過資源整合與風險分攤，加速技術落地，也有助建立長期產業夥伴關係。

縣府指出，為協助廠商了解計畫申請流程與撰寫要點，3月11日將在縣府城觀處多媒體視聽室、13日在社頭織足藏樂館及18日在彰濱產業園區服務中心，共舉辦3場說明會，只要設立在彰化縣且符合中小企業認定標準廠商，皆可參加並提案。