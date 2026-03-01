快訊

爆炸、警笛聲不斷！以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

台中大建設進度嚴重落後？ 市府回應民代：進度穩定推進

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市政府建設局說，巨蛋工程招標初期多次流標，屬國內外整體市場環境所致，目前工程已順利開工，進度超前6.908%。圖／陳俞融提供
台中市政府建設局說，巨蛋工程招標初期多次流標，屬國內外整體市場環境所致，目前工程已順利開工，進度超前6.908%。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融今指出，北區肉品市場轉型、巨蛋及多處轉運中心等重大建設進度嚴重落後，且招標過程一再流標 ，市府應確實掌握市場脈動，別讓「大建設」淪為拖延市民福祉的空頭支票。市府回應說，目前進度穩定推進。

她說，北區肉品市場商場轉型案第1次招商是去年1月2日公告，地上權存續期間50年，權利金底價高達6.34億元 ，結果在去年4月2日因無人投標宣告流標 。市府同年6月9日進行第2次招標，將年期縮短為30年、底價降至4.58億元 ，竟於9月9日再度因無人投標而流標，白白浪費一整年時間，預計今年3月重新公告招標 ，顯示市府的招商策略完全脫節。

另如台中巨蛋，自2022年5月至隔年1月間，也流標高達6次，開工後還要到2030年才能完工，而超巨蛋目前更是沒有任何開工期程，如空中樓閣。還有，大台中轉運中心目前工程進度為81.48% ，預計今底才能啟用 。但烏日轉運中心，今年1月才剛完成旅運需求報告 ，目前僅同步啟動促參可行性作業 ，進度緩慢。

再加上外埔綠能園區第二期擴建工程預計今年底才能設置完成並開始投料測試 ，另一處高效堆肥設施也預計今年中前才能完成建置。以明年起全國禁用廚餘養豬而言，毫無容錯空間。而規畫已久的另一項大建設台灣智慧營運塔，雖已調整建蔽率為50%及容積率630% ，目前卻還在拜訪業者蒐集市場意見的階段，儼然成為「延宕塔」。

台中市政府表示，北區肉品市場商業區土地轉型活化，財政局已完成活化招標方案的檢討與修正，改採為地上權20年，期滿得續約10年的較短年期，並重新評估地上權權利金，預計3月重新公告招商，6月開標。

建設局說，巨蛋工程招標初期多次流標，屬國內外整體市場環境所致，目前工程已順利開工，進度超前6.908%。而交通局也說明，「大台中轉運中心興建工程」2022年6月28日開工，預計今年如期完工。

環保局說明，因應中央明年起全面禁廚餘養豬，市府已提前布局廚餘去化量能，包括外埔綠能生態園區一期厭氧發酵設施納入逐步納入少量熟廚餘處理，同時加速協調議約建置高效堆肥設施、擴建外埔綠能第二期廚餘厭氧發酵設施，預計分別於今年年中及年底開始投料測試運轉。

至於台灣智慧營運塔規畫採 70 年設定地上權招商，市府持續訪商並彙整不同意見。

肉品市場 台中

相關新聞

盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

彰化騎福嘉年華登場 車友挑戰86公里宮廟單車之旅

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者從王功福海宮出發，沿途串聯埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮等宮廟，挑戰全程約 86 公里的單車之旅，不僅能走訪宮廟文化，也能賞玩彰化在地風情。

農田隱形細網成殺鳥陷阱 台中甜柿農套袋防鳥食 老鷹模型也上場

台中市東勢甜柿聞名，一名果農說，甜柿採收期，果農多以套袋防保護果實也防止鳥食，也有果農放鞭炮或在樹上掛老鷹與蛇的模型嚇鳥，很少果農會掛鳥網，因為曾有果農掛網被爬山民眾發現檢舉，果農因此被開罰單，得不償失。

台中市6年查獲541未登記工廠

二○二○年工廠管理輔導法新制上路以來，台中市經發局全面推動未登記工廠納管與管理，六年累計稽查近六千家次疑似未登記工廠，查...

鹿港外海喜見瀕絕白海豚 民眾拍到粉紅媽帶灰色仔悠游

近日有民眾在鹿港外海拍到數隻白海豚悠游的粉紅身影，令人驚喜。環團及保育界人士表示，西部海域推估白海豚不到50隻，屬瀕臨絕種野生動物，應避免過度開發及干擾，危及生存；縣府農業處表示，海洋野生動物重要棲息環境的開發利用，都有嚴格把關。

