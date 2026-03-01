台中大建設進度嚴重落後？ 市府回應民代：進度穩定推進

台中市議員陳俞融今指出，北區肉品市場轉型、巨蛋及多處轉運中心等重大建設進度嚴重落後，且招標過程一再流標 ，市府應確實掌握市場脈動，別讓「大建設」淪為拖延市民福祉的空頭支票。市府回應說，目前進度穩定推進。

她說，北區肉品市場商場轉型案第1次招商是去年1月2日公告，地上權存續期間50年，權利金底價高達6.34億元 ，結果在去年4月2日因無人投標宣告流標 。市府同年6月9日進行第2次招標，將年期縮短為30年、底價降至4.58億元 ，竟於9月9日再度因無人投標而流標，白白浪費一整年時間，預計今年3月重新公告招標 ，顯示市府的招商策略完全脫節。

另如台中巨蛋，自2022年5月至隔年1月間，也流標高達6次，開工後還要到2030年才能完工，而超巨蛋目前更是沒有任何開工期程，如空中樓閣。還有，大台中轉運中心目前工程進度為81.48% ，預計今底才能啟用 。但烏日轉運中心，今年1月才剛完成旅運需求報告 ，目前僅同步啟動促參可行性作業 ，進度緩慢。

再加上外埔綠能園區第二期擴建工程預計今年底才能設置完成並開始投料測試 ，另一處高效堆肥設施也預計今年中前才能完成建置。以明年起全國禁用廚餘養豬而言，毫無容錯空間。而規畫已久的另一項大建設台灣智慧營運塔，雖已調整建蔽率為50%及容積率630% ，目前卻還在拜訪業者蒐集市場意見的階段，儼然成為「延宕塔」。

台中市政府表示，北區肉品市場商業區土地轉型活化，財政局已完成活化招標方案的檢討與修正，改採為地上權20年，期滿得續約10年的較短年期，並重新評估地上權權利金，預計3月重新公告招商，6月開標。

建設局說，巨蛋工程招標初期多次流標，屬國內外整體市場環境所致，目前工程已順利開工，進度超前6.908%。而交通局也說明，「大台中轉運中心興建工程」2022年6月28日開工，預計今年如期完工。

環保局說明，因應中央明年起全面禁廚餘養豬，市府已提前布局廚餘去化量能，包括外埔綠能生態園區一期厭氧發酵設施納入逐步納入少量熟廚餘處理，同時加速協調議約建置高效堆肥設施、擴建外埔綠能第二期廚餘厭氧發酵設施，預計分別於今年年中及年底開始投料測試運轉。

至於台灣智慧營運塔規畫採 70 年設定地上權招商，市府持續訪商並彙整不同意見。