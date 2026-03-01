彰化家扶愛心燈籠義賣「神秘客」再現蹤 疑低調捐款6萬元

彰化家扶中心春節至元宵「無窮世代」助學公益義賣活動已邁入第13天，全縣設置40個義賣燈籠，吸引民眾熱烈參與。彰化家扶中心主任王震光指出，每年活動期間最引人注目之一，是一位多年來低調投入捐款的神秘善心客，他連續10多年在彰化市曉陽路、民族路口「老担」店家悄悄將捐款投入捐款箱，每是都是數萬元。

王震光說，神秘客習慣在「老担」賣的最後一至兩天將捐款投入捐款箱，昨日「老担」發現三筆大額捐款，其中一筆是一萬元的百元連號現鈔，另一筆是4萬8千元的紅包袋現金，第三筆則是神秘客慣用廣告紙包裝的六萬元。雖然因神秘客未在攤位最後兩天內出現，無法完全確認身份，但合理懷疑這筆捐款仍是來自這位默默行善的人，持續支持助學行動。

除了神秘善心客，立委謝衣鳯昨日也到彰化家樂福攤位，穿上背心義賣燈籠叫賣。王震光說，她站了一個半小時親自協助義賣助學燈籠，積極向民眾推廣活動，並親捐2萬元。謝衣鳯還透過臉書號召粉絲加入義賣或捐款行列，用實際行動支持弱勢家庭孩子的教育。