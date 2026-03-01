彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

彰化是葡萄重要產地，包括大村鄉、溪湖鎮、埔心鄉等都是主要產區，每年主要產季夏果約在5到7月上市，還有3、４月溫室葡萄和春節前後的冬季葡萄。

曾獲神農獎的葡萄農黃良僖說，葡萄收成前最怕鳥害，尤其現在外來巴哥吃果實吃很兇，早期他防鳥害只用套袋，在紙套袋外再加PE塑膠材質套袋，一開始還有用，但鳥類很聰明，會學習想辦法突破，塑膠套袋被扯破後，他再改加不織布套袋，大約撐個2年，後來也沒用。

黃良僖說，後來他錢花下去改搭防鳥網，近年再改更細的防護網，鳥和蟲都能防，鳥飛不進來，防護網和捕鳥網不同，細網不會讓鳥掛網，防蟲若能達到5成也很好了，甚至颱風來時，也能降低風害，而且政府也有提供農民三分之一的防護網補助，讓他覺得很受用。

賴錫謀說，用防護網防鳥害很有用，但要用16目極細網就不會傷到鳥，但防護網搭建費高，現在葡萄農也老化，搭一分地防護網約要30萬，若要做溫室葡萄更貴，一分地上百萬，所以希望政府還是應提高防護網補助，他們也曾建議農業部在產期獎勵人工捕鳥，活捉也能避免傷到鳥類。

大村葡萄農架細的防護網防鳥害。圖／賴錫謀提供