盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

中市議員陳俞融表示，北區肉品市場商場轉型案，114年1月2日第1次招商公告，地上權存續期間50年，權利金底價高達6.34億元，結果因無人投標宣告流標；同年6月9日第2次招標，將年期縮短為30年、底價降至4.58億元，仍無人投標再度流標。她批評，招商過程荒腔走板，顯見市府對市場敏銳度極低，招商策略完全脫節。

陳俞融說，台中巨蛋自111年5月至112年1月間，高達6次流標，開工後還要到119年才能完工，進度牛步；大台中轉運中心施工逾3年，市長盧秀燕原宣示大台中轉運中心去年9月就要完工，結果工程一再延宕，預計今年底才能啟用。

國民黨市議員楊大鋐說，近年營造業缺工缺料，影響工程進度，最重要的是市府對轉運中心的後續規劃，避免完工後淪為蚊子館。

財政局指出，北區肉品市場商場轉型案，去年兩度流標後隨即召開「強化招商方案研商會議」彙整市場意見，經修正改採地上權20年較短年期，並重新評估地上權權利金，預計今年3月重新公告招商，6月開標。

建設局表示，巨蛋工程招標初期多次流標，因全國營建市場原物料與鋼材價格波動、營建人力短缺，大型公共工程廠商投標意願相對保守，並非單一個案。市府流標後積極檢討工程預算結構、工期安排及風險配置，依法辦理追加預算後再招標，已順利開工，目前進度14%，較預定進度超前6.9%。

交通局強調，大台中轉運中心目前工程進度達86%，已啟動OT招商程序，將配合啟用期程進場營運。

行政院宣布2027年1月1日起全國禁止廚餘養豬 ，廚餘處理需求勢必大增。民進黨市議員施志昌批評，外埔綠能園區二期工程原本2022年就該完工，卻在盧市府任內卡關多年，盧市府補助家戶1萬戶廚餘機，但全市共117萬戶，補助連1%都不到，根本是敷衍應付，導致全市廚餘處理量能高度脆弱，大量資源化廚餘被迫湧入焚化爐燒毀，造成焚化爐難以負荷。

環保局提到，市府建置高效堆肥設施、擴建外埔綠能第二期廚餘厭氧發酵設施，預計分別今年中及年底開始投料測試運轉，同時逐步增設黑水虻等處理技術，確保未來廚餘去化穩定。