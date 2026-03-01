快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化騎福嘉年華登場 車友挑戰86公里宮廟單車之旅

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，彰化縣長王惠美（左1）等人為選手鳴槍出發。圖／彰化縣政府提供
「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，彰化縣長王惠美（左1）等人為選手鳴槍出發。圖／彰化縣政府提供

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者從王功福海宮出發，沿途串聯埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮等宮廟，挑戰全程約 86 公里的單車之旅，不僅能走訪宮廟文化，也能賞玩彰化在地風情。

「彰化騎福嘉年華會」由王功福海宮、台灣自行車協會、埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮共同主辦，今天上午由彰化縣長王惠美與福海宮主委林義璿等人為選手鳴槍出發，立委謝衣鳯、芳苑鄉長林保玲、芳苑鄉農會總幹事洪翊桓、彰化區漁會總幹事陳威谷及多位縣議員等地方人士也與會。

王惠美也勉勵車友突破自我、再創佳績，她表示，今天騎乘路線沿途有優美的自然景觀，還有許多歷史悠久的知名宮廟，車友們可以順道拜拜祈福，感受彰化豐富的文化底蘊並品嚐地方美食與特產。活動結束後還有豐富摸彩品，讓大家運動健身遊彰化外，更有機會帶走滿滿驚喜。

王惠美說，彰化還有「月影燈季」及「花在彰化」等活動也進入尾聲，大家也可把握遊賞機會，八卦山「月影燈季」因應馬年以「跳跳馬戲團」主題，融合生肖象徵與童趣光影設計，營造奔放活潑的燈區氛圍；溪州公園「花在彰化」適逢20周年，活動豐富精采，大家可以白天看花、晚上賞燈，親身體驗彰化多元的文化魅力。

林義璿表示，為了讓車友感受彰化鄉親的熱情，今天各宮廟也準備特色美食歡迎大家，也感謝芳苑鄉農會提供在地農特產品，共同為芳苑的觀光宣傳而努力。

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者挑戰全程約 86 公里的宮廟單車之旅。圖／彰化縣政府提供
「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者挑戰全程約 86 公里的宮廟單車之旅。圖／彰化縣政府提供

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者挑戰全程約 86 公里的宮廟單車之旅。圖／彰化縣政府提供</p><!--7--><p> </p><p> 林宛諭
「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者挑戰全程約 86 公里的宮廟單車之旅。圖／彰化縣政府提供

林宛諭

王惠美 謝衣鳯 宮廟

延伸閱讀

柯文哲花21小時完成一日北高 清晨3時46分抵達終點站高雄

各界關心彰化選戰布局 被問藍白合可能性？柯文哲苦笑吐7字回應

紀念二二八…彰化縣長王惠美籲用愛與包容化解對立

熱鬧迎馬年 彰化月影燈季鬧元宵「馬力全開」猜燈謎

相關新聞

盧秀燕任期剩1年 議員批台中重大建設進度牛步淪紙上談兵

台中市盧秀燕任期剩最後一年，民進黨市議員質疑北區肉品市場轉型、巨蛋、大台中轉運中心及外埔綠能園區二期等重大建設進度落後，招標一再流標 ，「大建設」淪為紙上談兵。台中市政府表示，多項工程穩步推進、持續打造宜居城市。

彰化葡萄農防鳥害用這招 大村農會盼增加防護網補助

農民辛苦數月，最怕要收成時遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖說，從套袋到架防護網，也歷經與鳥鬥智的不同 階段，最後覺得架細防護網最有效，不會傷到鳥，還兼具防風防蟲效果；不過大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，架防護網對老農而言，仍是不少負擔，希望政府可以再提高補助金額。

彰化騎福嘉年華登場 車友挑戰86公里宮廟單車之旅

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者從王功福海宮出發，沿途串聯埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮等宮廟，挑戰全程約 86 公里的單車之旅，不僅能走訪宮廟文化，也能賞玩彰化在地風情。

農田隱形細網成殺鳥陷阱 台中甜柿農套袋防鳥食 老鷹模型也上場

台中市東勢甜柿聞名，一名果農說，甜柿採收期，果農多以套袋防保護果實也防止鳥食，也有果農放鞭炮或在樹上掛老鷹與蛇的模型嚇鳥，很少果農會掛鳥網，因為曾有果農掛網被爬山民眾發現檢舉，果農因此被開罰單，得不償失。

台中市6年查獲541未登記工廠

二○二○年工廠管理輔導法新制上路以來，台中市經發局全面推動未登記工廠納管與管理，六年累計稽查近六千家次疑似未登記工廠，查...

鹿港外海喜見瀕絕白海豚 民眾拍到粉紅媽帶灰色仔悠游

近日有民眾在鹿港外海拍到數隻白海豚悠游的粉紅身影，令人驚喜。環團及保育界人士表示，西部海域推估白海豚不到50隻，屬瀕臨絕種野生動物，應避免過度開發及干擾，危及生存；縣府農業處表示，海洋野生動物重要棲息環境的開發利用，都有嚴格把關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。