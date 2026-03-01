彰化騎福嘉年華登場 車友挑戰86公里宮廟單車之旅

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者從王功福海宮出發，沿途串聯埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮等宮廟，挑戰全程約 86 公里的單車之旅，不僅能走訪宮廟文化，也能賞玩彰化在地風情。

「彰化騎福嘉年華會」由王功福海宮、台灣自行車協會、埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮共同主辦，今天上午由彰化縣長王惠美與福海宮主委林義璿等人為選手鳴槍出發，立委謝衣鳯、芳苑鄉長林保玲、芳苑鄉農會總幹事洪翊桓、彰化區漁會總幹事陳威谷及多位縣議員等地方人士也與會。

王惠美也勉勵車友突破自我、再創佳績，她表示，今天騎乘路線沿途有優美的自然景觀，還有許多歷史悠久的知名宮廟，車友們可以順道拜拜祈福，感受彰化豐富的文化底蘊並品嚐地方美食與特產。活動結束後還有豐富摸彩品，讓大家運動健身遊彰化外，更有機會帶走滿滿驚喜。

王惠美說，彰化還有「月影燈季」及「花在彰化」等活動也進入尾聲，大家也可把握遊賞機會，八卦山「月影燈季」因應馬年以「跳跳馬戲團」主題，融合生肖象徵與童趣光影設計，營造奔放活潑的燈區氛圍；溪州公園「花在彰化」適逢20周年，活動豐富精采，大家可以白天看花、晚上賞燈，親身體驗彰化多元的文化魅力。

林義璿表示，為了讓車友感受彰化鄉親的熱情，今天各宮廟也準備特色美食歡迎大家，也感謝芳苑鄉農會提供在地農特產品，共同為芳苑的觀光宣傳而努力。

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者挑戰全程約 86 公里的宮廟單車之旅。圖／彰化縣政府提供

