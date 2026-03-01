中市交通局攜手陸爸爸劇團 走進校園道安宣導奪金安獎

台中市交通局去年攜手「陸爸爸說演故事劇場」走進校園道安宣導，宣導中不急著講道理，而是運用情境題目引導孩子判斷，透過寓教於樂，讓孩子在笑聲中學習自我保護觀念。交通局指出，市府深入校園宣導見成效，勇奪交通部道安金安獎項「企業團體貢獻獎」。

「陸爸爸說演故事劇場」藝術總監陸育克表示，18年前從一人獨角戲出發，包辦所有節目，開啟兒童劇創作之路，去年與交通局、台中市道路安全宣導團隊合作，深入校園將交通安全融入故事情節，孩子在聽故事時自然吸收正確觀念。

陸育克說，活動開始並不急著講道理，而是運用情境題目。活動時他向小朋友提問「如果過馬路過到一半，來不及走完怎麼辦？」，不少孩子回答「往回跑！」，接著現場便把握機會教育，透過角色引導與現場示範，讓孩子理解判斷時機的重要性。

交通局與「陸爸爸說演故事劇場」參與道安展現具體成果，讓台中市的校園常傳來笑聲與掌聲，打破多數人記憶中，交通安全宣導總是以數據、影片與標語等模式來進行的印象。小朋友心目中的「孩子王」陸育克也分享，宣導交通安全首要目標，故事舖陳是一把打開小朋友吸引力的錀匙，在課程設計前都會問問自己「如果我是坐在台下國小一年級小朋友，我想聽什麼？」

陸育克說，從市區到偏鄉山城，每一場演出都是一次為交通安全播種的教育工程，走進偏鄉感動畫面是看見孩子專注的眼神，這幾年觀察到新生代慣於快速科技光影變化，所以如何在40分鐘演出獲得關注度，有趣與交通常識之外，還提升活潑互動，劇情節奏考驗創作力。

交通局指出，「陸爸爸說演故事劇場」獲熱烈迴響，因應不同年級聚焦4大主題，涵蓋認識交通號誌、過馬路不要分心使用手機、家人騎乘機車接送到校或外出，不管路程遠近務必戴安全帽，以及認識大車內輪差風險、騎乘自行車安全，也教孩子學會觀察號誌秒數，判斷穿越馬路安全時間，避免情急之下衝動過馬路。