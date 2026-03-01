快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

中市交通局攜手陸爸爸劇團 走進校園道安宣導奪金安獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市去年規劃80場次道安宣導，與陸爸爸說演故事劇場深入學校演出。圖／台中市交通局提供 余采瀅
台中市去年規劃80場次道安宣導，與陸爸爸說演故事劇場深入學校演出。圖／台中市交通局提供 余采瀅

台中市交通局去年攜手「陸爸爸說演故事劇場」走進校園道安宣導，宣導中不急著講道理，而是運用情境題目引導孩子判斷，透過寓教於樂，讓孩子在笑聲中學習自我保護觀念。交通局指出，市府深入校園宣導見成效，勇奪交通部道安金安獎項「企業團體貢獻獎」。

「陸爸爸說演故事劇場」藝術總監陸育克表示，18年前從一人獨角戲出發，包辦所有節目，開啟兒童劇創作之路，去年與交通局、台中市道路安全宣導團隊合作，深入校園將交通安全融入故事情節，孩子在聽故事時自然吸收正確觀念。

陸育克說，活動開始並不急著講道理，而是運用情境題目。活動時他向小朋友提問「如果過馬路過到一半，來不及走完怎麼辦？」，不少孩子回答「往回跑！」，接著現場便把握機會教育，透過角色引導與現場示範，讓孩子理解判斷時機的重要性。

交通局與「陸爸爸說演故事劇場」參與道安展現具體成果，讓台中市的校園常傳來笑聲與掌聲，打破多數人記憶中，交通安全宣導總是以數據、影片與標語等模式來進行的印象。小朋友心目中的「孩子王」陸育克也分享，宣導交通安全首要目標，故事舖陳是一把打開小朋友吸引力的錀匙，在課程設計前都會問問自己「如果我是坐在台下國小一年級小朋友，我想聽什麼？」

陸育克說，從市區到偏鄉山城，每一場演出都是一次為交通安全播種的教育工程，走進偏鄉感動畫面是看見孩子專注的眼神，這幾年觀察到新生代慣於快速科技光影變化，所以如何在40分鐘演出獲得關注度，有趣與交通常識之外，還提升活潑互動，劇情節奏考驗創作力。

交通局指出，「陸爸爸說演故事劇場」獲熱烈迴響，因應不同年級聚焦4大主題，涵蓋認識交通號誌、過馬路不要分心使用手機、家人騎乘機車接送到校或外出，不管路程遠近務必戴安全帽，以及認識大車內輪差風險、騎乘自行車安全，也教孩子學會觀察號誌秒數，判斷穿越馬路安全時間，避免情急之下衝動過馬路。

台中市 校園

延伸閱讀

身披繁花與彩虹 紙風車「雨馬」踏入台灣燈會！獻34場燈光秀6場精華版

台灣史補課潮吹到洛杉磯 台僑教兒童認識二二八

「小朋友超喜歡」高虹安發元宵跳跳馬提燈 民眾排隊踴躍綿延數百公尺

北市青少年自行車事故飆升 蔣萬安：研議自行車駕訓

相關新聞

彰化騎福嘉年華登場 車友挑戰86公里宮廟單車之旅

「第二屆彰化騎福嘉年華會」今天在芳苑鄉王功福海宮登場，來自全國各地自行車愛好者從王功福海宮出發，沿途串聯埔鹽順澤宮、北斗奠安宮及大城咸安宮等宮廟，挑戰全程約 86 公里的單車之旅，不僅能走訪宮廟文化，也能賞玩彰化在地風情。

農田隱形細網成殺鳥陷阱 台中甜柿農套袋防鳥食 老鷹模型也上場

台中市東勢甜柿聞名，一名果農說，甜柿採收期，果農多以套袋防保護果實也防止鳥食，也有果農放鞭炮或在樹上掛老鷹與蛇的模型嚇鳥，很少果農會掛鳥網，因為曾有果農掛網被爬山民眾發現檢舉，果農因此被開罰單，得不償失。

台中市6年查獲541未登記工廠

二○二○年工廠管理輔導法新制上路以來，台中市經發局全面推動未登記工廠納管與管理，六年累計稽查近六千家次疑似未登記工廠，查...

鹿港外海喜見瀕絕白海豚 民眾拍到粉紅媽帶灰色仔悠游

近日有民眾在鹿港外海拍到數隻白海豚悠游的粉紅身影，令人驚喜。環團及保育界人士表示，西部海域推估白海豚不到50隻，屬瀕臨絕種野生動物，應避免過度開發及干擾，危及生存；縣府農業處表示，海洋野生動物重要棲息環境的開發利用，都有嚴格把關。

廣角鏡／武陵「櫻吹雪」 2日解除交管

雪霸國家公園武陵休憩區各式櫻花爭艷，「櫻吹雪」場景彷彿置身國外，管理處預計花期至三月中，明起解除交通管制，但仍呼籲民眾搭...

台中福爾摩沙跆拳道公開賽今登場 11國逾3300名選手同場競技

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今起連二天在台灣體育運動大學隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。爭取國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。