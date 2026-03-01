快訊

彰化縣府標售25筆祭祀公業土地 市中心商業區與住宅區地段吸睛

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣府辦理祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售，其中土地底價最高則為「伸港鄉伸南段0120-0000地號」，位於伸港鄉，合併標售後總底價為1272萬804元。圖／彰化縣府提供
彰化縣府辦理祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售，將公開標售今年度第一批25筆土地，涵蓋商業區、住宅區及農業區用地，這次最受矚目的標的之一，為原登記名義人「業主公號永敬堂」土地，位於彰化市中華段精華地帶，是這次唯一一筆商業區土地，土地面積約13.92坪，總底價438萬2880元，換算每坪約31.5萬元。

縣府民政處表示，彰化市這一筆商業區土地權利範圍完整持有，地處市中心鬧區，又為首度標售，較具吸引力；另有1筆位於秀水鄉新西興段的住宅區土地，面積約11.04坪，總底價104萬3328元，屬小面積住宅區用地，進場門檻相對較低。其餘多數標的則位於農業區或特定農業區內，類型以農牧用地為主。

農業區標的中，底價最低為「埔鹽鄉東榮段2117-0002地號」，位於埔鹽鄉，面積54平方公尺，底價13萬8240元，換算每平方公尺約2560元；底價最高則為「伸港鄉伸南段0120-0000地號」，位於伸港鄉，合併標售後總底價為1272萬804元，面積規模較大。

民政處表示，這次有19筆為第一次標售，分布於和美鎮、埔鹽鄉、彰化市及秀水鄉等地；另有6筆為第二次標售，分布於芬園鄉、田尾鄉及伸港鄉。第二次標售土地已依規定調降底價，價格較首次標售更具彈性。

民政處提醒，這次多筆土地存在占用情形，標售作業一律「按現狀辦理」，地上物拆除、占用排除及一切相關法律程序均由得標人自行處理，投標前務必自行評估。

彰化縣府辦理祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售，其中土地底價最低為「埔鹽鄉東榮段2117-0002地號」。圖／彰化縣府提供
彰化縣府辦理祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售，其中土地底價最低為「埔鹽鄉東榮段2117-0002地號」。圖／彰化縣府提供

