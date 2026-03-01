快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化募集循環良所收逾千件良率高 知名家電、股東會紀念品都有

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣政府環保局去年底開始推動「二手物募集計畫」，已募集逾千件物品，許多外縣市民眾寄物來的二手物良率高。圖／彰化環保局提供
彰化縣政府環保局去年底開始推動「二手物募集計畫」，已募集逾千件物品，許多外縣市民眾寄物來的二手物良率高。圖／彰化環保局提供

彰化縣政府環保局去年底開始推動「二手物募集計畫」，已募集逾千件物品，其中不乏大品牌除濕機、腳底按摩機、空氣清淨機、氣炸鍋等小家電，品質多達7、8成新，甚至還有熱門股東會紀念品。環保局表示，透過募集循環良所平台，讓家中閒置卻功能完好的物品重獲新生，延長使用壽命。

環保局指出，民眾可將書籍、玩具、文具、生活小物及小家電送至「彰化縣募集循環良所」，也可交付全縣26個鄉鎮市清潔隊。活動推出後反應熱烈，除縣內民眾踴躍響應外，還有來自台北市、台中市、嘉義縣及高雄市等外縣市民眾寄送二手物品，顯示資源再利用理念逐漸獲得跨區支持。

此次募集到的物品種類多元，包含書籍、文具、玩具公仔，以及咖啡機、桌上型水冷扇、除濕機、空氣清淨機與氣炸鍋等小型家電。經整理分類後，部分作為舉辦二手物交換活動及募集循環良所內交換使用，另一部分則轉贈轄內弱勢團體與社福機構，讓物資發揮更大效益。

彰化縣環保局長江培根表示，過往二手募集常收到不堪使用的舊品，但這次良率明顯提升，不少物品保存良好，顯見民眾環保意識提高，也願意將品質良好的物品分享出來，共同落實減廢與資源循環。

環保局表示，未來將持續不定期辦理二手物募集與交換活動，民眾平日也可前往募集循環良所捐出功能完好但閒置的物品，或在所內交換所需用品，持續推動減廢生活。

彰化縣政府環保局去年底開始推動「二手物募集計畫」，已募集逾千件物品，其中不乏大品牌除濕機、腳底按摩機、空氣清淨機、氣炸鍋等小家電。圖／彰化環保局提供
彰化縣政府環保局去年底開始推動「二手物募集計畫」，已募集逾千件物品，其中不乏大品牌除濕機、腳底按摩機、空氣清淨機、氣炸鍋等小家電。圖／彰化環保局提供

股東會紀念品 家電 空氣清淨機

延伸閱讀

成功回收1.8噸舊衣！沙鹿清潔隊「大中袋福」 全新推出環保側背包

成立5年營收亮麗 彰化田尾花卉產銷班第31班獲全國獎

傻眼！春節舊衣回收箱淪廢棄物棄置場　嘉市舊衣回收據點大爆滿

北市公廁比你家還好？大改造後有坐式馬桶、尿布台和無障礙空間

相關新聞

台中市6年查獲541未登記工廠

二○二○年工廠管理輔導法新制上路以來，台中市經發局全面推動未登記工廠納管與管理，六年累計稽查近六千家次疑似未登記工廠，查...

鹿港外海喜見瀕絕白海豚 民眾拍到粉紅媽帶灰色仔悠游

近日有民眾在鹿港外海拍到數隻白海豚悠游的粉紅身影，令人驚喜。環團及保育界人士表示，西部海域推估白海豚不到50隻，屬瀕臨絕種野生動物，應避免過度開發及干擾，危及生存；縣府農業處表示，海洋野生動物重要棲息環境的開發利用，都有嚴格把關。

廣角鏡／武陵「櫻吹雪」 2日解除交管

雪霸國家公園武陵休憩區各式櫻花爭艷，「櫻吹雪」場景彷彿置身國外，管理處預計花期至三月中，明起解除交通管制，但仍呼籲民眾搭...

台中福爾摩沙跆拳道公開賽今登場 11國逾3300名選手同場競技

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今起連二天在台灣體育運動大學隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。爭取國...

彰化溪湖親子彩繪燈籠畫不好 畫法美術老師傳授妙招反而更喜氣

元宵節即將來臨，立法委員謝衣鳯溪湖服務處廣場今舉辦發票換燈籠，親子當場彩繪可拿一顆高麗菜，55對親子參加並彩繪燈籠，服務...

中部最大贈苗活動大甲登場 8300株樹苗逾一小時搶領一空

由甲安埔希望協會主辦、邁入第16年的贈苗活動今天盛大舉行，台中市大甲體育場清晨人潮湧現，吸引全家大小、祖孫三代齊聚參與，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。