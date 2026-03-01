彰化募集循環良所收逾千件良率高 知名家電、股東會紀念品都有

彰化縣政府環保局去年底開始推動「二手物募集計畫」，已募集逾千件物品，其中不乏大品牌除濕機、腳底按摩機、空氣清淨機、氣炸鍋等小家電，品質多達7、8成新，甚至還有熱門股東會紀念品。環保局表示，透過募集循環良所平台，讓家中閒置卻功能完好的物品重獲新生，延長使用壽命。

環保局指出，民眾可將書籍、玩具、文具、生活小物及小家電送至「彰化縣募集循環良所」，也可交付全縣26個鄉鎮市清潔隊。活動推出後反應熱烈，除縣內民眾踴躍響應外，還有來自台北市、台中市、嘉義縣及高雄市等外縣市民眾寄送二手物品，顯示資源再利用理念逐漸獲得跨區支持。

此次募集到的物品種類多元，包含書籍、文具、玩具公仔，以及咖啡機、桌上型水冷扇、除濕機、空氣清淨機與氣炸鍋等小型家電。經整理分類後，部分作為舉辦二手物交換活動及募集循環良所內交換使用，另一部分則轉贈轄內弱勢團體與社福機構，讓物資發揮更大效益。

彰化縣環保局長江培根表示，過往二手募集常收到不堪使用的舊品，但這次良率明顯提升，不少物品保存良好，顯見民眾環保意識提高，也願意將品質良好的物品分享出來，共同落實減廢與資源循環。

環保局表示，未來將持續不定期辦理二手物募集與交換活動，民眾平日也可前往募集循環良所捐出功能完好但閒置的物品，或在所內交換所需用品，持續推動減廢生活。