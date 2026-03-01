聽新聞
台中市6年查獲541未登記工廠

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

二○二○年工廠管理輔導法新制上路以來，台中市經發局全面推動未登記工廠納管與管理，六年累計稽查近六千家次疑似未登記工廠，查獲五四一家未登記工廠並勒令限期停工，集中在大里、烏日、太平等三區，主要與產業快速發展、土地供給不足及價格上漲有關。

經發局表示，市府以「全面納管、就地輔導」為原則，成立未登記工廠聯合加強矯正小組，由相關局處共同稽查，查獲五四一家確屬未登記工廠，都依法裁處並勒令停工。其中九家停止供水供電、一家拆除建物，累計裁罰八四六萬元，展現市府落實執法、守護公共安全的決心。

經發局統計，遭裁處工廠集中在大里、烏日及太平等三區，以金屬製品、手工具及五金零件製造加工為主。分析主要原因包括產業快速發展、土地供給不足及價格上漲，部分業者轉向地價較低的農地設廠，或延續早期「家庭即工廠」型態隱身住宅區內。

經發局說明，未登記工廠納管輔導期限在二○二二年三月十九日屆滿，對於查獲屬未登記工廠者，市府都依法勒令停工並定期複查，同時輔導業者停工、遷廠至合法工業用地，或恢復原編定使用。烏日區農地金屬加工廠經裁處後，已停工並搬遷設備；龍井區高汙染金屬表面處理工廠依法裁罰後，已遷至關連工業區並取得一般工廠登記；大里區某鐘表配件加工廠則已拆除建物、恢復農地種植。

經發局強調，依工輔法規定，工廠應取得一般或特定工廠登記始得合法經營。未登記工廠經勒令停工仍拒不改善者，將依法持續裁罰；高汙染工廠更將採停止供水供電等強制措施，絕不寬貸。

