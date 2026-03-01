聽新聞
瀕絕動物 鹿港外海喜見白海豚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
鹿港外海近日發現的白海豚，疑是粉紅色的白海豚媽媽帶著灰色小海豚悠游。圖／thread dolphin_05.29提供
鹿港外海近日發現的白海豚，疑是粉紅色的白海豚媽媽帶著灰色小海豚悠游。圖／thread dolphin_05.29提供

近日有民眾在鹿港外海拍到數隻白海豚悠游的粉紅身影，令人驚喜。環團及保育界人士表示，西部海域推估白海豚不到五十隻，屬瀕臨絕種野生動物，應避免過度開發及干擾，危及生存；縣府農業處表示，海洋野生動物重要棲息環境的開發利用，都有嚴格把關。

白海豚是中華白海豚的通稱，在台灣也俗稱為媽祖魚，分布從桃園到台南沿海，但受海洋汙染、海域開發及干擾，族群持續減少，農業部前身、行政院農委會在二○○八年將白海豚公告為 「一級保育類：瀕臨絕種野生動物」。

鹿港外海近日發現的白海豚，疑是粉紅色的白海豚媽媽帶著灰色小海豚悠游。台灣媽祖魚保育聯盟執行秘書丁小雯說，白海豚呈現粉紅色是因為紅色微血管擴張造成，所以也有「粉紅海豚」的別名。至於灰色小白海豚則會隨著年紀增長慢慢褪色，褪到全身將近全白。

彰化縣環保聯盟主任吳慧君表示，白海豚屬於近海海豚，可能為了覓食關係，不會游得太遠，有時釣友在岸邊釣魚的時候，就可以看到白海豚。

吳慧君說，依學者推估，台灣西部海域的白海豚僅存不到五十隻，過小族群規模會影響社交與繁殖，不利於物種的長期健康發展，也很容易受到漁業行為、工廠汙染等干擾，生存構成很大威脅，有必要好好保護。

彰化縣政府農業處表示，依行政院海委會公告的「海洋野生動物重要棲息環境實施開發利用行為」規定，必須由學者、專家做嚴格審查後，才會准許開發。

