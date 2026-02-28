萬和宮元宵獻瑞！明華園「日字團」經典開演 超萌龍馬小提燈限量發送

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮董事長蕭清杰說明，元宵節傍晚，將發放萬和宮「萬眾安和，龍馬有福」賀歲小提燈。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮廟前廣場3月3日元宵節晚上7時，上演明華園日字戲劇團經典喜劇「馬車伕與大捕快」，傍晚發送小提燈、晚間6時起，發放限量摸彩券，還有填問卷送客製小方巾、文史走讀、手作DIY酷卡及文化小學堂等周邊活動；萬和宮3月10日丙午馬年植斗法會，現場供應福圓及夀麵。

萬和宮董事長蕭清杰表示，配合台中市文化局「2026宮廟風華」系列活動，萬和宮前廣場在元宵夜邀明華園日字戲劇團演出由國家文藝獎得主陳勝國編導的經典作「馬車伕與大捕快」，該劇以幽默的「審案遊戲」為題，講述一名黑臉馬車伕被誤認為包青天而展開的諧趣故事，保證讓觀眾拍案叫好。

蕭清杰說明，元宵節傍晚，發放萬和宮賀歲小提燈，今年小提燈的主題是「萬眾安和，龍馬有福」，設計靈感來自萬和宮三川殿脊背上的神獸「龍馬」，其造型結合龍首、馬身、獅尾與牛蹄，是經濟部智財局核准的註冊商標，象徵太平盛世與吉祥瑞氣，極具紀念意義。

今年小提燈有紅色的「大如意」馬與綠色「大吉祥」馬兩種款式，融入圖騰設計，配上圓滾滾大眼睛，造型可愛、討喜。也有小朋友發揮創意，將兩種款式混搭出不一樣的風格。

蕭清杰指出，萬和宮3月10日，將舉行「丙午馬年植斗祈安法會」。當天廟方將準備大量的「平安福圓（湯圓）」及「夀麵」與信眾分享。蕭清杰表示，吃湯圓代表祈求媽祖保佑新的一年平安順利、事事圓滿，歡迎信眾前來參禮，祈求事業興盛、家庭幸福。

萬和宮元宵節傍晚，將發放賀歲小提燈，有小朋友發揮創意，將兩種款式混搭出不一樣的風格。圖／萬和宮提供
丙午馬年 元宵節 湯圓

