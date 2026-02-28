台中福爾摩沙跆拳道公開賽今登場 11國逾3300名選手同場競技

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今起連二天在台灣體育運動大學隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。爭取國民黨台中市長提名的立院副院長江啟臣到場力挺，強調跆拳道是國內重點培育運動，民間合力推動發展，讓跆拳道更加深化，在國際更具競爭力。

主辦單位台中市大眾跆拳道發展協會理事長胡栢墩表示，當初是想要讓幼兒園小朋友到高中生都能擁有強健體魄的休閒愛好，因此舉辦年度盛會，今年是第4屆，去年已有外國選手參賽，今年更是吸引11國、3300多人同場競技，突破了台中市的紀錄，今天在這座道場上，承載大家對跆拳道的夢想，也見證台灣跆拳道邁向國際的嶄新旅程。

當兵是兩棲部隊海龍蛙兵的江啟臣也說，他是進入部隊後學跆拳道；練跆拳道不只鍛鍊體魄，還要學習跆拳道精神「勝不驕、敗不餒」，面對任何眼前挑戰，必須要沈著以對，比賽不只是運動身體，更是與隊友、對手、團隊，共同發揮抬拳道、武術的精神，他強調，學武的孩子不會變壞，把品格、武術精神發揮出來。

今天有多名國際重量級貴賓親臨指導，包括世界跆拳道聯盟品勢裁判長Yoon Jun Cheol（尹俊喆博士）、亞洲跆拳道聯盟副理事長Jung Kook Hyun（丁局炫）、金雲龍體育委員會技術理事會主席Jae Bong Lee（李載鳳教授）、仙台大學主任Kim Han No（金漢老博士）共同見證賽事盛況。