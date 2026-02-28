快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

台中福爾摩沙跆拳道公開賽今登場 11國逾3300名選手同場競技

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。記者趙容萱／攝影
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。記者趙容萱／攝影

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今起連二天在台灣體育運動大學隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。爭取國民黨台中市長提名的立院副院長江啟臣到場力挺，強調跆拳道是國內重點培育運動，民間合力推動發展，讓跆拳道更加深化，在國際更具競爭力。

主辦單位台中市大眾跆拳道發展協會理事長胡栢墩表示，當初是想要讓幼兒園小朋友到高中生都能擁有強健體魄的休閒愛好，因此舉辦年度盛會，今年是第4屆，去年已有外國選手參賽，今年更是吸引11國、3300多人同場競技，突破了台中市的紀錄，今天在這座道場上，承載大家對跆拳道的夢想，也見證台灣跆拳道邁向國際的嶄新旅程。

當兵是兩棲部隊海龍蛙兵的江啟臣也說，他是進入部隊後學跆拳道；練跆拳道不只鍛鍊體魄，還要學習跆拳道精神「勝不驕、敗不餒」，面對任何眼前挑戰，必須要沈著以對，比賽不只是運動身體，更是與隊友、對手、團隊，共同發揮抬拳道、武術的精神，他強調，學武的孩子不會變壞，把品格、武術精神發揮出來。

今天有多名國際重量級貴賓親臨指導，包括世界跆拳道聯盟品勢裁判長Yoon Jun Cheol（尹俊喆博士）、亞洲跆拳道聯盟副理事長Jung Kook Hyun（丁局炫）、金雲龍體育委員會技術理事會主席Jae Bong Lee（李載鳳教授）、仙台大學主任Kim Han No（金漢老博士）共同見證賽事盛況。

胡栢墩指出，台中市長盧秀燕上任後，積極推動「酷運動、酷城市」政策，跆拳道亦是台中市重點發展項目。感謝盧秀燕、運動局大力支持跆拳道運動發展，並感謝台中市工商發展投資策進會媒合「台中十大伴手禮」業者熱情贊助太陽餅禮盒，讓參賽選手也能品嚐台中在地特色糕餅文化，為城市留下美好印象。

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場。記者趙容萱／攝影
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場。記者趙容萱／攝影
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。記者趙容萱／攝影
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。記者趙容萱／攝影
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場。記者趙容萱／攝影
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場。記者趙容萱／攝影
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場。記者趙容萱／攝影
「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今隆重登場。記者趙容萱／攝影

跆拳 運動

延伸閱讀

台中市長盧秀燕3月訪美 定調「友美睦陸」

連續8年出席二二八追思會 盧秀燕：反省歷史、繼續向前進

影／228和平紀念日 盧秀燕：歷史不能重演、國家必須往前走

盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

相關新聞

台中福爾摩沙跆拳道公開賽今登場 11國逾3300名選手同場競技

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今起連二天在台灣體育運動大學隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。爭取國...

彰化溪湖親子彩繪燈籠畫不好 畫法美術老師傳授妙招反而更喜氣

元宵節即將來臨，立法委員謝衣鳯溪湖服務處廣場今舉辦發票換燈籠，親子當場彩繪可拿一顆高麗菜，55對親子參加並彩繪燈籠，服務...

中部最大贈苗活動大甲登場 8300株樹苗逾一小時搶領一空

由甲安埔希望協會主辦、邁入第16年的贈苗活動今天盛大舉行，台中市大甲體育場清晨人潮湧現，吸引全家大小、祖孫三代齊聚參與，...

見證台中發展運動產業 福爾摩沙跆拳道公開賽盛大登場

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」28日起一連兩天，在台灣體育運動大學盛大登場，吸引來自全球11個國家、超過3,...

「今年沒有過到年」埔里森林火災終撲滅 無名英雄吐露心聲

南投埔里觀音瀑布林地自2月15日發生森林火災以來，火勢一度受控，但24日因谷風助燃再度延燒，歷經近兩周搶救，27日下午才...

彰化磺溪美展有氣度 3月1日開始徵件 有我國居留證就能報名

彰化縣磺溪美展又開始徵件了，項目涵蓋十大類，凡具中華民國國籍或持有居留證者都可報名參加，符合資格的外國人．新住民、陸配都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。